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Türk Dünyası
AA 30.06.2025 06:13

Kazakistan'da 8. Türk Dünyası'nda Kadın ve Moda Günleri düzenlendi

"2025 Türk Dünyası Kültür Başkenti" ilan edilen Kazakistan'ın Aktau kentinde, TÜRKSOY öncülüğünde "8. Türk Dünyası'nda Kadın ve Moda Günleri" gerçekleştirildi.

Kazakistan'da 8. Türk Dünyası'nda Kadın ve Moda Günleri düzenlendi

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Mangistau Valiliği ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğinde 28-29 Haziran'da düzenlenen etkinlik, Türk Dünyası'ndan geleneksel el sanatları ve etnik moda alanında öne çıkan isimleri bir araya getirdi.

Etkinlik süresince sergiler, atölyeler ve ustalık sınıflarının yanı sıra defile de yapıldı.

Etkinlik kapsamında Aktau Amfitiyatrosu'nda düzenlenen özel defilede, Türk Dünyası'nın çeşitli ülkelerinden gelen tasarımcılar geleneksel motifleri çağdaş çizgilerle buluşturdu.

Kazakistan'da 8. Türk Dünyası'nda Kadın ve Moda Günleri düzenlendi

Katılımcılar, ipekten keçeye, minyatürden dokumaya uzanan kültürel temaları sahnede stilize edilmiş koleksiyonlarla sundu.

"Kadın, Türk Dünyası medeniyetinin taşıyıcısıdır"

Türkiye'yi temsilen festivale katılan tasarımcı Gözde İşbilir ile İzmir Olgunlaşma Enstitüsü, modern tasarımlarla zenginleştirilmiş geleneksel kıyafet koleksiyonlarını sahnede sergiledi.

Defileye TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev ile Aktau Belediye Başkanı Abilkair Baipakov, Türkiye'nin Aktau Başkonsolosu Sabri Alptekin ve Özbekistan'ın Aktau Başkonsolosu Jamoliddinhoca Abdukarimov da katıldı.

Raev, buradaki konuşmasında, "Kadın, Türk Dünyası medeniyetinin taşıyıcısıdır. El emeğiyle bezenmiş her motif, yalnızca estetik bir unsur değil, aynı zamanda kimliğimizin, tarihimizin ve ruhumuzun yansımasıdır." dedi.

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Macaristan, Moğolistan ve Kuzey Makedonya'nın da aralarında bulunduğu 13 ülke ve bölgeden katılım sağlanan etkinlik, İpek Yolu'nun kültürel mirasını moda diliyle yorumluyor.

Etkinlikte ayrıca, geleneksel tekniklerle hazırlanmış 12 metrelik dev keçe halı da sergilenmeye başlandı. Halı, yıl boyunca Aktau'da sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

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