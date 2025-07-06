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Türk Dünyası
AA 06.07.2025 11:10

Özbek-Türk organize sanayi bölgesi yatırımcılarını bekliyor

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te OSTİM'e tahsis edilen 100 hektarlık alanda inşası devam eden Özbek-Türk OSB'sindeki altyapı çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı. Aydın, "Elektrik ve doğal gaz bağlanmasını bekliyoruz, bu yapıldığında fabrika açılabilecek" dedi.

Özbek-Türk organize sanayi bölgesi yatırımcılarını bekliyor
[Fotograf: AA]

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, yönetimini OSTİM'in üstleneceği ve Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te inşa edilecek Özbek-Türk OSB'deki son gelişmeleri değerlendirdi.

OSTİM ekosisteminin sanayi, üniversite, AR-GE, teknopark, kümelenme ve ihracat odaklı bir yaklaşımı benimsediğine işaret eden Aydın, ilgi gösteren ülkelerde de bu ekosistemi yaymayı görev saydıklarını aktardı.

Aydın, Türk-İslam dünyasından Afrika'ya kadar tüm coğrafyalara bu modeli taşımaya çalıştıklarını, Özbekistan'da kurulacak OSB'nin de bunun en somut örneği olduğunu söyledi.

Özbek-Türk organize sanayi bölgesi yatırımcılarını bekliyor

Özbekistan'ın, OSB kurmak üzere 100 hektarlık alanı OSTİM'e tahsis ettiğini anımsatan Aydın, "Özbekistan'da yönetimini üstleneceğimiz bölgede yatırım yapmak için altyapılar tamamlanıyor, elektrik ve doğal gaz bağlanmasını bekliyoruz, bu yapıldığında fabrika açılabilecek. Biz de elektrik ve doğal gazı yeni gelen firmalara vereceğiz ve üretim başlamış olacak. İlk aşamada belli standartlara sahip teknoloji tabanlı girişimlerin burada faaliyet göstereceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Aydın, Özbekistan'ın tarım, madencilik, enerji, tekstil gibi alanlarda Türk firmalarına önemli yatırım fırsatları sunduğuna işaret ederek "Bu firmalara hazır bir ortam oluşturmak, onların işlerini kolaylaştıracaktır. Bizim firmalarımızın öncelikle ülkemizde üretim yapması kıymetli ama oradaki fırsatları da takip etmek gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Yapay zekanın sanayiye entegrasyonunda desteğe ihtiyaç var"

Son dönemde her alanda kullanılan yapay zekanın sanayiye entegrasyonuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Aydın, bunun birçok fırsatı beraberinde getireceğine dikkati çekti. Aydın, bölgedeki firmaların dijitalleşmesine yönelik çalışmalara aktif şekilde devam ettiklerini, yapay zekadaki gelişmelerin yönetim ve üretim sistemlerinde de birçok şeyi değiştireceğini söyledi.

Özbek-Türk organize sanayi bölgesi yatırımcılarını bekliyor

Aydın, yapay zekanın sanayide kullanımı konusunda firmalara eğitim desteği verilmesi gerektiğini kaydederek, "Yapay zeka doğru kullanılmazsa çeşitli riskleri ortaya çıkarır. Bu gelişmeyi doğru şekilde sanayiye, üretime entegre etmemiz lazım. Bu konuda bizler de özellikle üniversitelerin ve alanında uzman kişilerin desteğine ihtiyaç duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

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