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Türk Dünyası
AA 07.07.2025 10:47

Azerbaycan ve Özbekistan'dan Dünya Kupası ortak ev sahipliği başvurusu

Azerbaycan ve Özbekistan, 2027 yılında düzenlenecek FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak için başvuruda bulundu.

Azerbaycan ve Özbekistan'dan Dünya Kupası ortak ev sahipliği başvurusu

Azerbaycan Futbol Federasyonları Birliği'nden yapılan açıklamada, Azerbaycan ve Özbekistan'ın futbol alanındaki aktif reformlar, gelişmiş altyapı çalışmaları ve Türk Dünyası'nın uluslararası alanda artan itibarı çerçevesinde güçlerini birleştirdiği ve 2027 yılında düzenlenecek FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazır oldukları belirtildi.

Açıklamada, Azerbaycan'ın bugüne kadar birçok uluslararası organizasyona başarıyla ev sahipliği yaptığına dikkat çekildi:

"Ülkemizdeki birçok stadyum uluslararası standartlara uygundur. Azerbaycan, son yıllarda EURO 2020 maçları, UEFA Avrupa Ligi finali, U17 Avrupa Şampiyonası ve U17 Kadınlar Dünya Kupası gibi büyük turnuvaların organizasyonunda önemli tecrübe kazanmıştır. FIFA ve UEFA yetkilileri de Bakü'de düzenlenen bu prestijli turnuvaları yüksek düzeyde değerlendirmiştir."

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