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Spor
AA 07.12.2023 09:45

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura heyecanı yaşanacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi 8 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura heyecanı yaşanacak

Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi, saat 14.30'da başlayacak.

Organizasyona Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüplerin yetkilileri katılacak.

Kura çekimine 4. eleme turundan çıkacak 28 takım ile Trendyol Süper Lig'de geçen sezon Avrupa kupalarına katılım hakkı elde eden 4 ekip olmak üzere toplam 32 kulüp katılacak.

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak 5. eleme turu müsabakaları sonucunda tur atlayacak takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.

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