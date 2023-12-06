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Spor
TRT SPOR 06.12.2023 23:00

Trabzonspor tur biletini kaptı

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda sahasında Ahlatcı Çorum FK'yı 3-1 yendi ve adını 5. tura yazdırdı.

Trabzonspor tur biletini kaptı
[Fotograf: DHA]

Papara Park'ta oynanan karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetti. Trabzonspor, konuk ettiği Çorum FK'yı 3 golle geçerek tur biletini cebine koydu.

Bordo-mavililere turu getiren golleri 3. dakikada Fountas, 19'da Enis Destan ile 61'de Bakasetas kaydetti.

Çorum FK'nın tek sayısı ise 16'da Verheijdt'ten geldi.

Kupayı 9 kez kazandı

Trabzonspor, 15 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9 kez mutlu sona ulaşma başarısı gösterdi.

Bordo-mavili takım, 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonlarında kupayı müzesine getirdi.

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