Trabzonspor tur biletini kaptı

Papara Park'ta oynanan karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetti. Trabzonspor, konuk ettiği Çorum FK'yı 3 golle geçerek tur biletini cebine koydu.
Bordo-mavililere turu getiren golleri 3. dakikada Fountas, 19'da Enis Destan ile 61'de Bakasetas kaydetti.
Çorum FK'nın tek sayısı ise 16'da Verheijdt'ten geldi.
Kupayı 9 kez kazandı
Trabzonspor, 15 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9 kez mutlu sona ulaşma başarısı gösterdi.
Bordo-mavili takım, 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonlarında kupayı müzesine getirdi.