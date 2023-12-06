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Spor
İHA 06.12.2023 22:52

Beşiktaş yönetiminden derbi bileti jesti

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, hafta sonu Fenerbahçe ile oynayacakları derbi maç öncesi bilet fiyatlarıyla ilgili açıklama yaptı. Yücel, Fenerbahçe maçında bilet fiyatlarında indirime gidildiğini ifade etti.

Beşiktaş yönetiminden derbi bileti jesti

Siyah-beyazlı kulübün ikinci başkanı Hüseyin Yücel, Fenerbahçe maçında bilet fiyatlarında indirime gideceklerini belirterek, taraftarlardan tek bir koltuğu bile boş bırakmamalarını istedi.

Yücel yaptığı açıklamada, "Genel Kurul’da yönetim yetkisine layık görüldüğümüz, taraftarımız ve delegelerimizle ortaya çıkan birlik, beraberlik ruhunu, yine kenetlenerek stadyumumuza taşıyoruz. Başkanımız Hasan Arat liderliğindeki seçim öncesi çalışmalarımızda, her zaman taraftarımızın yanında olacağımız ve taleplerine kulak vereceğimizle ilgili sözlerimiz olmuştu. Şimdi bu sözümüzü ilk maçımız olan, anlamı çok büyük bir derbi karşılaşmasında tutuyoruz. Yönetim Kurulu olarak aldığımız karar doğrultusunda, 9 Aralık Cumartesi günü oynayacağımız Fenerbahçe karşılaşmasında, derbi maçlarındaki tarifeyi uygulamayacağız. Bu derbiye özel olarak taraftarımıza Beşiktaş’ın diğer lig maçlarındaki bilet bedelinden yüzde 20 indirim sağlıyoruz. Her zaman yanımızda olan büyük taraftarımızın Cumartesi günü Beşiktaşlılık ruhunu ortaya koyacağına ve muhteşem bir atmosfer oluşturacağına inancımız tamdır. Tek koltuğu boş bırakmadan hep birlikte kenetleneceğimiz bu önemli maça tüm taraftarlarımızı bekliyoruz." dedi.

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