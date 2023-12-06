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Spor
TRT SPOR 06.12.2023 22:53

Beşiktaş Emlakjet evinde mağlup

Beşiktaş Emlakjet, Euro Cup'ta normal sezonun ikinci yarısını evinde açtı. Konuk ettiği İspanyol ekibi Joventut Badalona’ya 85-81 yenilen siyah-beyazlı temsilcimiz, 10. haftada 4. yenilgisini yaşadı ve zirve yarişında yara aldı.

Beşiktaş Emlakjet evinde mağlup

Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, EuroCup’ta taraftarı önünde kritik bir maça çıktı. A Grubu’nda ilk 2 sırayı hedefleyen temsilcimiz, 10’uncu haftada Joventut Badalona’yı konuk etti.

Akatlar Emlakjet Spor Kompleksi’nde oynanan ve TRT SPOR Yıldız’dan naklen yayınlanan müsabakanın ilk yarısını konuk ekip, 37-34 önde tamamladı.

Mücadelenin ikinci yarısı da başa baş geçti. Üstünlüğünü maçın sonuna kadar koruyan Joventut Badalona, temsilcimiz Beşiktaş Emlakjet'i 85-81 yendi.

Üst üste 2. toplamda 4. mağlubiyetini yaşayan siyah-beyazlılar, zirve yarşında yara aldı.

İspanyol ekibi Joventut Badalona ise 10. haftada 5. gaibiyetine ulaştı.

Siyah-beyazlılar organizasyondaki 11. maçında 13 Aralık’ta deplasmanda Ukrayna’nın Prometey ekibine konuk olacak.

Beşiktaş Emlakjet: Needham 22, Egehan Arna 9, Mitchell 4, Kerem Kuthan Konan 4, Delgado 8, Mathews 28, Hammonds, Berk İbrahim Uğurlu 2, Yiğit Arslan, Samet Yiğitoğlu 4

Joventut Badalona: Busquets 11, Prey, Feliz 21, Ruzic 2, Andrews 11, Thomas 2, Chery 7, Ribas 8, Rodriguez 5, Cook 10, Tomic 8,

1. Periyot: 14-15

Devre: 33-37

3. Periyot: 55-62

Beş faulle çıkan: 39.36 Mitchell (Beşiktaş Emlakjet)

Salon: BJK Emlakjet Spor ve Etkinlik

Hakemler: Rain Peerandi (Estonya), Tomasz Trawicki (Polonya), Vasileios Pitsilkas (Yunanistan)

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