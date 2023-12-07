Voleybolda haftanın programı

Sultanlar Ligi'nin 12'nci haftasındaki Vakıfbank-Eczacıbaşı Dynavit maçı, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonasının tarihlerine denk geldiği için iki kulübün anlaşması üzerine 25 Ekim Çarşamba günü oynandı.
Karşılaşmada VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i 25-23, 25-20 ve 25-22 set sonuçlarıyla 3-0 mağlup etmeyi başardı.
Liglerde maç programı şöyle:
Sultanlar Ligi
8 Aralık Cuma:
19.00 PTT-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Ankara TVF Ziraat Bankkart)
9 Aralık Cumartesi:
14.00 Sarıyer Belediyespor-Kuzeyboru (İstanbul Bahçeköy Orman Fakültesi)
14.30 Türk Hava Yolları-Fenerbahçe Opet (İstanbul Burhan Felek Vestel)
15.00 Nilüfer Belediyespor-Karayolları (Cengiz Göllü)
17.00 Galatasaray Daikin-Çukurova Belediyespor (İstanbul Burhan Felek Vestel)
18.00 Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-Beşiktaş AYOS (Antalya Süleyman Evcilmen)
Efeler Ligi
9 Aralık Cumartesi:
14.00 Bigadiç Belediyespor-Ziraat Bankkart (Balıkesir Bigadiç Şehit Okan Dinçer)
10 Aralık Pazar:
13.00 TÜRŞAD-RAMS Global Cizre Belediyespor (Bitlis Adilcevaz)
14.00 Spor Toto-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Ankara TVF Ziraat Bankkart)
14.00 Fenerbahçe Parolapara-Bursa Büyükşehir Belediyespor (İstanbul Burhan Felek Vestel)
14.00 Brand Group Alanya Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Antalya Alanya Atatürk)
17.00 Develi Belediyespor-Arkas Spor (Kayseri Develi Murat Kocatürk)
27 Aralık Çarşamba:
17.00 Halkbank-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Ankara TVF Ziraat Bankkart)