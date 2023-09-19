Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. tur heyecanı

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen kura çekiminin ardından konuşan Düşmez, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve BAL takımlarının yer aldığını vurgulayarak, Türkiye liglerindeki 5 grubun temsil edildiğini söyledi.

Düşmez, tek maçlı eleme sisteminin heyecan oluşturduğunu dile getirdi.

"Alt liglerden gelen takımlar, favori takımları eleyebiliyor. Sürprizlere açık. Uzun soluklu liglerde bunu göremeyiz ama turnuvalarda oluyor. Keyifli bir organizasyon olacağını umut ediyoruz. Türkiye Kupası'nı 16 farklı takım aldı. Bugün BAL'da olan Eskişehirspor bu kupayı kazandı. Güzel bir turnuva olacak. Avrupa'ya gitmenin kısa bir yolunun olması da bir ayrıcalık. Bu turda da daha önce kupayı kazanan Akhisarspor da mücadele edecek. Amatör takımların yer alması çok önemli. Bingöl, Kars, Hakkari takımları yer alıyor. BAL kurulduktan sonra Türkiye'nin kucaklanması çok önemli. Başkanımız Mehmet Büyükekşi ve yönetimimiz de Türkiye Kupası'nın şartlarının daha iyi olması için çalışıyor. Tek ayaklı maçlar her zaman maddi olarak güçlü takımların elenebildiği organizasyonlardır."

"İzmir derbilerini dört gözle bekliyoruz"

TFF 3. Lig 2. Grup'ta oynadığı 2 maçı da kazanarak lider durumda bulunan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da Bergama Sportif Faaliyetler ile eşleyen Karşıyaka'da kulübün İstanbul temsilcisi Asaf Yalman, kupada gidebildikleri kadar gitmek istediklerinin altını çizdi.

Yalman, bu sezon lige iyi başladıklarını ve bu şekilde devam etmesini istediklerini dile getirdi.

"Bu sene, geçen senelerden daha farklıyız, daha iddialıyız. Bu sene herhalde ilk sıradan bir üst lige çıkacağımızı söyleyebilirim. Şeytanın bacağını kıracağız. 7 senedir 3. ligdeyiz maalesef, bu sene inşallah olacak. İzmir derbilerini dört gözle bekliyoruz. Bir an önce üst lige çıkıp İzmir'deki rekabeti futbolseverlere yaşatmak en büyük amacımız."

Son 2 sezondur transfer kulübün transfer yasağının olmadığını da hatırlatan Yalman, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geçen sene şanssızlık oldu ve istediğimiz hedeflere ulaşamadık. Bu sene daha planlı, daha güçlü ve daha organize bir yönetimimiz var. Koordine şekilde ilerliyoruz. Hedefimiz zirveye çıkmak."

"Organizasyonla ilgili adil olmayan durumlar var"

Ziraat Türkiye Kupası'nda Gümüşhane Sportif Faaliyetler ile eşleşen Pazarspor'da başkan Hüseyin Yangın, öncelikli hedeflerinin bir üst lige çıkmak olduğunu vurguladı.

Yangın, geçtiğimiz sezon TFF 2. Lig'den TFF 3. Lig'e düştüklerini ve bu durumun da sendroma sebep olduğunu diye getirdi.

"Bizim amacımız bir üst lige çıkmak ama kupada da gidebildiğimiz kadar gitmek. Bütün takımlara başarılar diliyorum."

Türkiye Kupası'nda adil olmayan bazı durumların oluştuğunu da sözlerine ekleyen Yangın, şunları söyledi:

"Bu organizasyonla ilgili adil olmayan durumlar var. Sadece Pazarspor başkanı olarak değil 2. ve 3. Ligler Kulüpler Birliği kurucu başkanı olarak söylüyorum bunu. İki tane adaletsizlik var. Bu kupanın adı Türkiye Kupası ama Trendyol 1. Lig ve Trendyol Süper Lig takımları geldiğinde kadrolarında yabancı sporcular yer alıyor. Burada bir eşitsizlik oluyor. Federasyonun bunun statüsünü değiştirmesi gerekiyor. Bu takımlar; TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve BAL takımlarıyla oynadıklarında yabancı sayısı sınırlanmalı, birbirleriyle oynayınca serbest kalmalı. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi takımlar seri başı olunca ev sahibi oluyor. Ama bunun düzelmesi gerekiyor. Pozitif ayrımcılık yapılsın. Kars'taki insan Beşiktaş'ı nasıl seyredecek? Pazarspor, İstanbul'da Beşiktaş'la maç yapsa, 5 bin kişi gider ama Beşiktaş, Pazar'a geldiğinde yer yerinden oynar."