Türk takımlarının UEFA'daki maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 21 Eylül Perşembe günü Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şöyle:

Beşiktaş - Club Brugge

D Grubu ilk haftasında Beşiktaş ile Belçika temsilcisi Club Brugge arasında Breydel Stadı'nda​​​​​​​ saat 22.00'de oynanacak karşılaşmayı Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov yönetecek.

Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko'nun yardımcı hakem olarak görev alacağı maçta Dzmitry Dzmitryieu ise dördüncü hakem olarak sahada yer alacak.

Fenerbahçe - Nordsjaelland

H Grubu ilk haftasında Fenerbahçe ile Danimarka temsilcisi Nordsjaelland takımıyla Ülker Stadı'nda saat 19.45'te oynanacak karşılaşmayı Macar hakem Gergo Bogar yönetecek.

Theodoros Georgiou ile Balazs Szalai'nin yardımcı hakem olarak görev alacağı maçta Ferenc Karako ise dördüncü hakem olarak görev alacak.