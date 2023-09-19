Van’da yamaç paraşütü ve paramotor şampiyonası yapılacak

Van Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Hava Sporları Federasyonu ve Van Sportif Havacılık Kulübünün ortak organizasyonunda 22-24 Eylül tarihleri arasında Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası ile Paramotor Şampiyonası yarışması yapılacak.

Yamaç paraşütü tutkunlarının yeni adresi

İklimi, dağları ve tepeleri ile yamaç paraşütü tutkunlarının yeni adresi olan Van geçen yılda şampiyonaya ev sahipliği yaparak yamaç paraşütü tutkunlarını Van’da buluşturmuştu.

Doğası ve uçuşa uygun yamaçlarıyla bu yılda şampiyonaya ev sahipliği yapacak olan Van, yüzlerce yamaç paraşütü pilotunu 3 gün boyunca kentte ağırlayacak. Tuşba ilçesine bağlı Ayanıs Mahallesi, Ayanıs Take off alanında gerçekleştirilecek yarışma renkli ve heyecanlı anlara sahne olacak.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu’ndan onaylı yarışma, THSF yamaç paraşütü mesafe yarışmaları talimatnamesine de uygun olarak organize edilecek. Yarışmada federasyondan yetkililer de yer alacak.