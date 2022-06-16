Haber Giriş: 16 Haziran 2022 Perşembe 00:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yukatel Kayserispor, teknik direktör Çağdaş Atan ile anlaştı
[Fotoğraf: AA]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, teknik direktör Çağdaş Atan ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Yukatel Kayserispor, teknik direktör Çağdaş Atan ile anlaştıklarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kulübümüz, Teknik Direktör Çağdaş Atan ile anlaşmaya varmıştır. Büyük Kayserispor camiasına hayırlı olsun."
Çağdan Atan, 2020-2021 sezonunda Aytemiz Alanyaspor'da görev yapmıştı.
Etiketler: Kayserispor
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