Haber Giriş: 15 Haziran 2022 Çarşamba 17:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Jorge Jesus: Kazanmak şampiyon olmak için çalıştığını bilmektir
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, antrenman öncesi takımla yaptığı toplantıda, "Kazanmak, her gün şampiyon olmak için çalıştığını bilmektir" dedi.
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına yeni teknik direktörü Jorge Jesus yönetiminde başladı.
Jesus, antrenman öncesi takımla tanışma toplantısında konuştu.
"Kazanmak, her gün şampiyon olmak için çalıştığını bilmektir. İlk zamanlar birbirimizi tanıma dönemi. Adaptasyon dönemi. Zamanla birbirimizi daha iyi tanıyacağız."
Portekizli çalıştırıcı ayrıca oyunculara, hem fiziksel hem de mental olarak güçlü bir takım kurmayı hedeflediklerini söyledi.
Etiketler: Fenerbahçe Jorge Jesus
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