Haber Giriş: 15 Haziran 2022 Çarşamba 17:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ahmet Nur Çebi Bakan Murat Kurum'u ziyaret etti
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u, İstanbul'daki çalışma ofisinde ziyaret etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Serhan Çetinsaya'nın da yer aldığı ziyarette Çebi, Bakan Kurum'a Beşiktaş forması hediye etti.
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