Samandıra'daki Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana milli takımda bulunan ve izinli futbolcuların yanı sıra sakatlık ve tedavi süreci devam eden Arda Güler ile Miguel Crespo katılmadı. Her iki oyuncu gelecek hafta takımla çalışmalara katılacak.

Yeni transfer Lincoln Henrique, sarı-lacivertli takımla ilk antrenmanına çıktı. Genç oyuncular dışında kalan isimler, yoyo testinden geçirildi.

Antrenman öncesinde Portekizli teknik adam, futbolcularına ekibini tanıttı.

Fenerbahçe, Jorge Jesus ile ilk antrenmanında..



Kenan Pamuk, sarı lacivertlilerin ilk çalışmasına dair detayları aktardı. pic.twitter.com/WFGQA9Za9M — TRT Spor (@trtspor) June 15, 2022

Mehmet Aurelio ile Mario Branco'nun görev tanımını oyuncularına aktaran 67 yaşındaki çalıştırıcı, Fenerbahçe'ye kazanmak için geldiğini oyuncularına belirtti.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.