Osman Zeki Korkmaz, sarı-siyahlı takımın şampiyonluk hikayesini ve Süper Lig'deki hedeflerini anlattı.

40 yaşındaki teknik adam, geçen sezonun üçüncü haftasında İstanbulspor'un başına geçtiğini hatırlattı.

"Göreve başladıktan sonra futbolcu, yönetim ve teknik kadro olarak kusursuz bir ahenk yakaladık. Ürettiğimiz oyun, futbolcuya, izleyenlere ve bizlere büyük keyif verdi. TFF 1. Lig'de alışılagelmiş oyun modelinin dışına çıktık. Play-off'u garantiledikten sonra, son 3 hafta oyunun tüm anlarında provasını yaptık. Play-off'a zihinsel, fiziksel ve taktiksel olarak çok hazır girdik. İlk maçımızda spektaküler bir galibiyet aldık. Bu, bir şeylerin habercisiydi. Finalde de ruhumuzu sahaya yansıtarak oynadık. Bir oyun kültürümüz var. Asıl mutluluk, bundan feragat etmeden bir şeylere ulaşmak. Eyüpspor maçını geriden gelip kazanmamız, şampiyonluk davranışıydı. O gün play-off'un şampiyonu olacağımıza inanmaya başlamıştık."

"Takım içindeki dengeleri çok fazla bozmayacağız"

"İstanbulspor'u, bu güzel şehrin ismini taşıyan tek takımı en üst seviyede yarıştırmak kadar gurur veren hiçbir şey olamaz. Süper Lig'de asıl dinamiğimiz oyuncu yetiştirmek olacak. Bunu Süper Lig seviyesinde başardığımızda başka bir boyut başlayacak. Kulübün gelirleri artacak. Ancak şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki oyuncu giderleri katlanarak artmayacak. Takım içindeki dengeleri çok fazla bozmayacağız. Yabancı oyuncularda belirlediğimiz barem var. Takım içinde denge olacak. 'Diğer takımlar çok daha büyük bütçelerde, bunlarla nasıl yarışacaksınız?' sorularıyla karşılaşıyoruz. Bunu bir alt ligde yaptık. Pek çok takımın 2-3 oyuncusuna eş değer bütçeyle şampiyon olduk. Süper Lig'de de elimizdeki oyuncu portföyüne birkaç takviye yaparak yolumuza devam edeceğiz. İstanbulspor'un bir oyun planının olduğu ve onu büyük bir disiplinle uyguladığı kesinlikle söylenecek."

[Fotoğraf: AA]

"Oyuncu üreterek yolumuza devam edeceğiz"

Osman Zeki Korkmaz, İstanbulspor'un her zaman genç futbolculardan oluşan ve iyi futbol oynayan bir takım olarak anıldığını vurguladı.

"İstanbulspor, 1990'lı yıllarda başka bir kimlikle yönetilmişti. Bunun kulübe çok büyük zararı oldu. Rahmetli Ömer Sarıalioğlu, bu buhranın içinden kulübü çıkardı ve yönetilebilir hale getirdi. İnanıyorum ki bunu hissediyordur ve bizi izliyordur. Kendi ruhumuzu terk etmeden ve oyuncu üreterek yolumuza devam edeceğiz. İstanbulspor, tarihinde genç ve yetenekli oyunculardan oluşan ve iyi futbol oynayan takım olarak anılır. Tarihi dokusuyla bugünü buluşturacağız. İstanbulspor, herkesin ikinci takımı. Geri dönmeyi düşünmeyenlerin ve 'Önce Vatan' diyenlerin takımı. Oynayacağımız futbolla ve oluşturacağımız rol modeliyle pek çok futbolseverin birinci takımı haline geleceğimize inanıyorum."

"Klopp'un yolunu izledim"

Antrenörlük kariyerine 2006'da Fenerbahçe'nin altyapısında başlayan Korkmaz, uzun yıllar İsmail Kartal'ın yardımcılığını üstlendi.

2014'teki ilk teknik adamlık deneyiminde Amasyaspor'u Bölgesel Amatör Lig'e çıkaran Osman Zeki Korkmaz, bu seviyedeki ikinci tecrübesinde de İstanbulspor'la Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadı.

40 yaşındaki çalıştırıcı, Alman futbolundan çok etkilendiğini, uzun yıllar Alman futboluyla ilgili araştırmalar yaptığını ve dünyaca ünlü teknik adam Jürgen Klopp'u örnek aldığını dile getirdi.

"Alman futbolu son yıllarda beni çok etkiliyor. 2018'de Borussia Mönchengladbach'ta 20 güne yakın zaman geçirdim. Bu, Alman futboluyla ilgili araştırmalarımın son noktalarıydı. Jürgen Klopp'un yolunu izledim. Valeriy Lobanovskyi'ye kadar inceledim. Rinus Michels, topa sahipken neler yapılacağını bütün dünyaya öğrettiyse, Lobanovskyi de top rakipteyken neler yapılacağını değiştiren bir teknik adam. Onlar modern futbolun babaları. Daha sonra Sacchi, efsane Milan'da total futbolu karşı presle buluşturdu. Bütün bu hikayeyi Ralf Rangnick biraz daha ileri taşıdı ve Klopp bunu dünyada en net uygulayan teknik adamların başında geliyor. 1980'li yıllardaki Dinamo Kiev'i izledim ve analiz ettim. Dinamo Kiev'in nasıl pres yaptığı ve alanı kapattığı arşivlerimizde duruyor. Sacchi, Michels ve Cruyff'un topa sahipken farklı opsiyonlar oluşturduğu ve pozisyonları nasıl esnek kullandıkları... Bu silsileyi takip ettik ve bize kendi özgün modelimizi oluşturma imkanı verdi. Bir ekolü alıp başka bir yere kıyafet giydirir gibi koyamazsınız çünkü kültürünüz başka bir şey isteyebilir. Biz aslında oradaki mantaliteyi kendimize uyarlamaya çalıştık. Oyun mantalitemizi Süper Lig'e adapte etmeye çalışacağız."

Rol modeli Sir Alex Ferguson

Osman Zeki Korkmaz, rol modelinin Manchester United'ın efsane teknik direktörü Sir Alex Ferguson olduğunu ifade etti.

Korkmaz, İskoç teknik adamın büyük başarılar elde ettiği İngiliz temsilcisinde birçok genç futbolcu yetiştirdiğini anlattı.

"Ferguson'un biyografisi İngiltere'de ilk basıldığında getirtip okumuştum. Hakkındaki belgeselleri takip ediyorum. Ferguson'un Manchester United efsanesini yaratırken harcadığı para, Manchester City'nin son 6 senede harcadığına denk. İşte bu yüzden Ferguson benim rol modelim. Üreterek ve öğreterek uygulatmayı rol model edinmiş bir teknik adamım. Burada 10 aylık süreçte de bunu başardık. Devre arasında stoper transferi için ısrar ettiler ama ben genç oyuncularla yola devam edeceğimi söyledim. Üretmeye devam edeceğim."

Korkmaz, uzun vadeli hedefinin yurt dışında bir takımda görev yapmak olduğunu aktardı.

"İngilizce ve İspanyolca konuşabiliyorum. İspanyolca eğitim aldım. Çok sevdiğim bir dil. İspanyolca şarkı dinlemeyi çok seviyorum. Bu dili öğrenme sebebim de bu. Julio Iglesias'ı anlayarak dinlemek istiyordum. Dil öğrenmek benim için sosyal bir beceri. Bunu geliştirmeyi seviyorum. Bu sayıyı kısa zamanda arttırmak istiyorum. Yurt dışında oyuncularımız üst düzey takımlarda başarıyla bizi temsil ediyor. Türk futbolunun sadece bireysel oyuncu yetiştirmediğini, sistematik bakan ve futbol görüşü olan teknik adamlar ürettiğini de dünyaya kanıtlamamız gerekiyor."

Pro Lisans sorunu

Osman Zeki Korkmaz, Türkiye Futbol Federasyonunun UEFA Pro Lisans programlarında, görev yapan teknik adamlara öncelik vermesi gerektiğine vurgu yaptı.

Korkmaz, Türkiye'de birçok teknik adamın Pro Lisans sahibi olmakta sıkıntı yaşadığına dikkat çekti.

"2013'te A kursuna gittim. A lisansta 3 sene çalıştıktan sonra Pro Lisans için çağrılacak noktaya geliyorsunuz. Yardımcı antrenör olarak 9 yılda 100'er Süper Lig ve TFF 1. Lig maçım var. TFF 1. Lig şampiyonluğum var. Teknik adam olarak ise 38 maçım ve bir şampiyonluğum var. Seçimlerin efektif yapılması gerekiyor. Çalışan ve tercih edilen teknik adamları görmemiz gerekiyor. Seçimlerin daha şeffaf yapılması gerektiğini düşünüyorum."

"İsmail Kartal Fenerbahçe'de kalmayı hak etmişti"

Osman Zeki Korkmaz, uzun yıllar beraber görev yaptığı İsmail Kartal'ın sergilediği performansla Fenerbahçe'nin başında kalmayı hak ettiğini söyledi.

40 yaşındaki teknik adam, Kartal'ın ayrılık süreci hakkında konuştu.

"İsmail Kartal, Fenerbahçe'de kalmayı hak etmişti. Uzun yıllar beraber çalıştık. Kader birliği yaptık. Çok disiplinli, uymadığı zamanlar dışında hep futbol düşünen birisidir. Bu sene layık olduğu başarıyı yakaladı. İsmail Kartal, layık olduğu değeri bulacaktır."