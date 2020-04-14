Bir spor sitesine açıklamalarda bulunan Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, 'Fenerbahçe'ye gidecek misiniz?' sorusuna yanıt verdi.

"Vereceğim her cevap Akhisarspor camiasını acıtır. Böyle bir şey söylemek doğru olmaz. Çok huzurlu çalıştığımız bir kulüpteyiz. Fenerbahçe, bizi düşünürse oturur konuşuruz. Yabancı teknik adamlar Fenerbahçe'yi anlayana kadar çok zaman geçiyor. Ali Koç, 50 milyon euro hibe etti, 1 dakikada bitti para. Türkiye'nin 4. ve 5. büyüğünde çalıştım. Gönül ister 3 büyük takımda da olmak. Kendi antrenörlük becerilerimizi göstermek isterim. Samimi olayım, bana görev verilirse kim ne yapmışsa bir fazlasını yaparım! Bu işi iyi yaptığımı düşünüyorum. Ekonomik anlamda dibe batmış takımları ligde tutarsanız başarılı sayılırsınız. Sadece şampiyon hocaları 1. yapıyorlar. Göztepe şampiyonluğunu yazsak kitap olur. Takımlar gelir konuşurlarsa yönetimimizle, neden olmasın? Diğer teknik direktörleri getiriyorsunuz da ne oluyor? 3-5 ay sonra gidiyor."

"1.5 aylık bir antrenman programı yaptık"

Yılmaz Vural, 20 Mart'tan bu yana tesislerde olduklarını söyledi.

"Ben zaten buradaydım. İstanbul'da olan ailemi de 25'inde getirdim yanıma. Antrenörlerimiz evinde. Herkesin kendi futbolcu grubu var, onlarla koordineli çalışıyor. Oynayacağımız rakiplerin maçlarını kasetten izleyip analiz ediyoruz. Vakit geçiyor. 28 kişilik bir grup kurduk. 4 tane hocamız bunlarla ilgileniyor. Her gün haberleşiyorlar. 1.5 aylık bir antrenman programı yaptık, takip ediyoruz hepsini."

''İşler iyi giderse...''

Vural, Süper Lig'in başlamasıyla ilgili konuştu.

"İşler iyi giderse 5 Haziran'da ligler başlayacak. Bilim Kurulu onay verirse başlayacağız. Bizim bu antrenman programları iyi uygulanırsa futbolcular yüzde 30-40'lık kayıpla buraya gelirler. Biz onları hazır duruma getiririz."