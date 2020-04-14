Koronavirüs salgınının yarattığı ekonomik sorunlar, spor kulüplerinin yeni tedbirler almasına neden oldu.

Birçok kulüp, oyuncularının maaşında indirime gitti. Premier Lig takımlarından Arsenal ise bu konuda henüz umduğunu bulamadı.

İngiliz basını, Londra ekibinin oyuncularına önerdiği yüzde 12.5'lik indirimin reddedildiğini yazdı.

Arsenal'ın performans odaklı teklifinde takımın bu sezon Şampiyonlar Ligi vizesi alması hâlinde mevcut sözleşmeler geçerli olacaktı. UEFA Avrupa Ligi'ne gidilmesi durumunda da indirim oranı yüzde 7.5'te tutulacaktı.

Yüzde 12.5'lik düşüş ise sadece takımın Avrupa kupalarına gidememesi durumunda devreye girecekti.

Yapılan oylamada futbolcularının neredeyse hiçbirinin bu teklifi kabul etmediği ve kulübün 230 milyon sterlinlik zararla karşı karşıya kaldığı öne sürüldü.

Kırmızı-beyazlıların önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'ne gidememesi durumunda da büyük bir ekonomik krizin içine gireceği ifade edildi.