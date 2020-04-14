Mustafa Tokgöz, kulüplere yapması gereken ödemeleri durduran yayıncı kuruluş hakkında açıklamalarda bulundu.

Tokgöz, koronavirüs nedeniyle liglere ara verilmesi nedeniyle zor bir süreçten geçildiğini dile getirdi.

"Sıkıntılı dönemde tüm ticari anlaşmaların tekrar düşünüleceği bir süreç. Fedakarlık yapan büyük kuruluşlar rüşdünü ispat edecek, bir kez daha güvenilirlik kazanacak. Bu sınıfta kalma - geçme meselesi. Bugün fedakarlık yapan herkes yarın fedakarlık yapılmayı hak eder. Kalıcı olan bu ligdir."

"Zamanında yapılan iyilikler unutulmamalı"

Mustafa Tokgöz, geçtiğimiz sene yayın ihalesinde kulüpler olarak yayıncı kuruluşa gerekli kolaylığı sağladıklarını da hatırlattı.

"Bizim beklentimiz yayıncı kuruluşun fedakarlık yapması bu zor günlerde. Zamanında yapılan iyilikler unutulmamalı. Biz zamanında kulüpler olarak nasıl onlara destek verdiysek şimdi de onlar bize destek vermeli. Bu, yayıncı kuruluşun sınıfta kalma - geçme meselesidir."

"Her şey sil baştan yeniden düşünülür"

Hes Kablo Kayserispor Kulübü Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, gelecek sezon için yeni yayıncı kuruluş alternatifleri üzerinde durulabileceğini de işaret etti.

"Değerlendirilir ama burada önemli olan bu zor günlerde fedakarlık yapılması, gerekenin gerektiği gibi hareket etmesi. Eğer bu yapılmazsa her şey sil baştan yeniden düşünülür."