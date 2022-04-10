Haber Giriş: 10 Nisan 2022 Pazar 15:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yeni Malatyaspor Süper Lig'e veda etti
[Fotoğraf: AA]
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında GZT Giresunspor'a 1-0 yenilen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un, bitime 6 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.
Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında GZT Giresunspor’u konuk etti.
Karşılaşma Karadeniz ekibinin 1-0 üstünlüğü ile tamamlanırken, Yeni Malatyaspor ligin bitimine 6 hafta kala Süper Lig’in düşen ilk takımı oldu.
Doğu Anadolu temsilcisi gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek.
Etiketler: Süper Lig Yeni Malatyaspor
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