Haber Giriş: 10 Nisan 2022 Pazar 15:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Potada derbi heyecanı yaşanacak
[Fotoğraf: AA]
ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftası derbi maçına sahne olacak.
Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Nef, derbi mücadelesinde 11 Nisan Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak.
Ligde 21 galibiyet ve 5 yenilgisi olan Fenerbahçe Beko, lider durumda bulunuyor. Oynadığı 26 maçta 16 galibiyet ve 10 yenilgi alan Galatasaray Nef ise yeni başantrenörü Andreas Pistiolis yönetiminde son 3 maçını kazandı.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Beko 86-76 kazanmıştı.
Etiketler: Fenerbahçe Galatasaray Basketbol Derbi
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