Muğla'nın Bodrum ilçesinden start alan yarış, Milas ve Bafa Gölü'nü geçerek Aydın il sınırına geldi. Didim kavşağını geride bırakan sporcular, Büyük Menderes Köprüsü üzerinden geçerek Söke ve Ortaklar yönüne devam etti.

Ardından İzmir il sınırını geçen bisikletçiler, Selçuk'tan geçip Şirince'ye geldi. Yeniden Aydın il sınırına giren sporcular, 207,6 kilometre sonunda Kuşadası Limanı'nda finiş yaptı.

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda ilk etap böyle tamamlandı!



Caleb Ewan

Jasper Philipsen

Kaden Groves pic.twitter.com/hiFkWzjgdv — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) April 10, 2022

Turun ilk gününde 14 ülkeden 25 takımda 167 bisikletçi yarışırken, etabı 4 saat 38 dakika 5 saniyelik derecesiyle Belçika'nın Lotto Soudal takımından Avustralyalı Caleb Ewan ilk sırada tamamladı. Ewan, bu galibiyetiyle Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'ndaki üçüncü etap zaferine imza attı.

Belçika'nın Alpecin-Fenix takımından Belçikalı Jasper Philipsen 4 saliselik farkla ikinci, Avustralya'nın BikeExchange-Jayco takımından Kaden Alexander Groves ise 6 saliselik farkla üçüncü oldu.

[Fotoğraf: AA]

Mayolar

Caleb Ewan, hem genel klasman liderinin giyeceği turkuaz mayoyu hem de sprint liderinin giydiği yeşil mayoyu kazandı. Ewan, turkuaz mayoyu taşıyacağı için ikinci etapta yeşil mayo Jasper Philipsen'in üzerinde olacak.

En iyi tırmanışçıya verilen kırmızı mayoyu Fransa'nın Arkea-Samsic takımından Nicolas Edet elde etti.

Türkiye güzellikleri için verilen beyaz mayoyu ise Sakarya Büyükşehir Belediyesi Pro Team'den Ukraynalı bisikletçi Vitaliy Buts aldı. Buts, mayo törenine Rusya'nın saldırısı altındaki ülkesi Ukrayna'nın bayrağıyla çıktı.

[Fotoğraf: AA]

Etap içinde birkaç defa kaza yaşanırken, İspanya'nın Equipo Kern Pharma takımından Hollandalı bisikletçi Danny van der Tuuk bitime yaklaşık 100 kilometre kala düşerek sakatlandı. Tuuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tur, yarın yapılacak 158,4 kilometrelik Selçuk (Efes)-Alaçatı etabıyla devam edecek. Efes Antik Kenti'nden başlayacak yarışta ilk pedal saat 10.45'te çevrilecek.

[Fotoğraf: AA]

Caleb Ewan: Türkiye'de olmaktan dolayı çok mutluyum

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) ilk etabını kazanan Avustralyalı Caleb Ewan, Gelibolu'dan geçecek olmasının kendisi için farklı bir anlam ifade ettiğini söyledi.

Ewan, Tour of Türkiye'nin bu sene Gelibolu'dan da geçeceğini hatırlatTI.

"Türkiye'ye gelmek benim için çok önemli. Türkiye'deki iklim şartları hastalanmadan yarışı sürdürebilmem için çok uygun. Bugün bir etap kazandım ama elimden geldiği kadar fazla zafer almak istiyorum. Gelibolu'daki etap da bir Avustralyalı olarak benim için çok önemli. Bu nedenle Türkiye'de olmaktan dolayı çok mutluyum."

[Fotoğraf: AA]

Caleb Ewan, finişteki ters rüzgarlara karşı iyi bir performans gösterdiklerini belirtTİ.

"Buraya gelmeden önce diğer sprinter arkadaşlarım daha çok yarış koştu. Onların bana göre daha antrenmanlı olduğunu düşünüyorum. Bugünkü etapta tırmanış kısmında biraz zorlandım. Onun dışında iyi toparlayarak mücadelemi sonuna kadar sürdürmeyi başardım. Finişte ters rüzgarlara karşı gideceğimiz bilgisi vardı. Buna göre pozisyon aldık. Finişe kuvvetli bir şekilde girdim. Kendimi çok iyi hissetim ve net bir şekilde etabı kazandım."

[Fotoğraf: AA]

Avustralyalı sprinter, Mart ayında düzenlenen Milano-Sanremo öncesi hastalandığını aktardı.

"Diğer rakiplerim iyi hazırlanarak, birçok yarış koşarak buraya gelmişti. Milano-Sanremo'dan 1 hafta öncesine kadar çok iyi durumdaydım. Antrenmanlardan sonra midemi bozdum. Sonrasındaki haftalarda Belçika'da yapılan birkaç yarışa da katılamadım. Diğer rakiplerime göre yarış antrenmanı konusunda eksiğim olduğu için dezavantajlıydım."

Diğer etaplarla ilgili düşüncesi sorulan Ewan, "İyi tırmanabilen bir sprintersen, tırmanışlarda da ayakta kalabiliyorsan, iyi neticeler elde etmek çok olası." dedi.

Buts: Beyaz mayoyu kazandığım için çok mutluyum

İlk etap sonunda beyaz mayonun sahibi olan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Pro Team'den Ukraynalı bisikletçi Vitaliy Buts, bundan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

[Fotoğraf: AA]

İlk hedefinin en iyi tırmanışçıya verilen kırmızı mayo olduğunu aktaran Buts, "Beyaz mayoyu kazandığım için çok mutluyum. Esas hedefim olan kırmızı mayoyu alamazsam ikinci hedefim olan beyaz mayo için mücadele edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Sakarya temsilcisinin giderek büyüyen bir takım olduğunu da anlatan Buts, "İlk bakışta küçük gibi görünüyor ama her geçen gün biraz daha büyüyen ve gelişen bir takım. Bu gelişmeyi sürdürmek için yeni mayolar kazanmalıyız." şeklinde görüş belirtti.