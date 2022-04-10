Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen GZT Giresunspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a konuk oldu.

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan kritik müsabakada galibiyete ulaşan taraf, 23. dakikada Hamidou Traore'nin kaydettiği golle Hakan Keleş'in öğrencileri oldu.

Deplasmanda çok kritik bir galibiyet alan Karadeniz temsilcisi, bu sonucun ardından puanını 39'a yükseltti.

Ev sahibi Yeni Malatyaspor ise 20 puanda kaldı ve bu sezon Süper Lig'den düşmesi kesinleşen ilk ekip oldu.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Giresun'da oynanan mücadeleyi, Karadeniz ekibi 1-0 galip tamamlamıştı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

9. dakikada gelişen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor atağında sağ kanattan Dicko'nun pasıyla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahası dışından vuruşu kaleci Okan Kocuk'un kucağında kaldı.

13. dakikada Chiquinho'nun ceza sahasına gönderdiği uzun topu kaleci Ertaç Özbir karşıladı. Mehmet Umut Nayir önüne düşen meşin yuvarlağı kaleci Ertaç Özbir'in solundan auta attı.

GOL - 23. dakikada konuk ekip öne geçti. Chiquinho'nun sol kanattan kullandığı korner atışını kaleci Ertaç Özbir uzaklaştırdı. Traore, önüne düşen meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

42. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Tetteh'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk kucağında kaldı.

45. dakikada Donsah'ın pasıyla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyuna döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı GZT Giresunspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

74. dakikada ceza yayı üzerinden Tetteh'in sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Okan Kocuk uzaklaştırdı.

75. dakikada Awuku'nun sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Tetteh topu daha müsait durumda bulunan Campi'ye göndermek istedi ancak araya giren kaleci Okan Kocuk topu uzaklaştırdı.

Karşılaşma GZT Giresunspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Yasin Kol, Osman Gökhan Bilir, Cemil Tunç

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Kenan Özer (Dk. 87 Muhammed Emin Sarıkaya), Awuku, Campi, Karim Hafez, Azubuike (Dk. 90 Barış Başdaş), Mustafa Eskihellaç, Dicko, Donsah (Dk. 65 Metehan Ünal, Dk. 87 Umut Taniş), Jospin (Dk. 46 Atakan Müjde), Tetteh,

GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Aziz Eraltay, Perez, Diarra, Hayrullah Bilazer, Traore, Süleymanov (Dk. 67 Sergio), Flavio, Chiquinho (Dk. 73 Muhammed Gümüşkaya), Diabate (Dk. 88 Sergen Piçinciol), Umut Nayir (Dk. 88 İbrahim Balde)

Gol: Dk. 23 Traore (GZT Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Jospin, Dk. 71 Atakan Müjde, Dk. 90+5 Karim Hafez (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor), Dk. 74 Perez (GZT Giresunspor)

Hakan Keleş: Kazanılan 3 puan bizim için değerli

GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, matematiksel olarak küme düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

[Fotoğraf: AA]

Keleş, Yeni Malatyaspor camiasının güçlü olduğunu en yakın zamanda lige geri döneceğine inandığını aktardı.

"Kazanmak istiyorduk. Bugün kötü oynayarak kazandık. Rakibimize bu kadar pozisyon vermememiz gerekiyordu. Kırılma anları vardı. Eğer 2-0 öne geçseydik rakibin direncini biraz daha kırabilirdik ama onu yakalayamadık. Pozisyonlar verdik. Biz bu kadar pozisyon veren bir takım değiliz. Çok iyi oynadığımızı düşünmüyorum ama kazanılan 3 puan bizim için değerli. Tüm zorluklara rağmen oyuncularımız, fedakarlıklar yaparak bugünlere geldiler. 39 puan yaptık ve onlara güveniyoruz. Ligde kalıcı olma hedefimiz vardı. Önümüzde Beşiktaş maçı var ve ona hazırlanacağız. Orada iyi bir sonuç alıp, biz de matematiksel olarak rahatlamak istiyoruz."

Keleş, değerli bir galibiyet aldıklarını dile getirdi.

"Bu stresli mücadele, matematiksel olarak kümede kalmayı garantileyene kadar devam edecek. Sıkıntılar yaşıyoruz ama ona rağmen oyuncularım ellerinden gelen her şeyi yapıyor. Bu zamana kadar bizi mahcup etmediler. İnşallah lig sonunda da mahcup etmeyecekler."