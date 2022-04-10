Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Emir, organizasyonun bireysel erkekler kategorisinde yarıştı. Kategorisinde 19.700 puanla birinci olan Emir, altın madalya kazanma başarısı gösterdi.

Ayşe Begüm Onbaşı sakatlığından ötürü finallerde yarışamadı

Bireysel kadınlar kategorisi elemelerinde 20.900 puanla birinci sıradan finale yükselen Ayşe Begüm Onbaşı, sakatlığından ötürü finallerde yarışamadı.

Bu durumdan dolayı milli takım sporcuları, Ayşe Begüm'ün yer aldığı çiftler ve trio kategorilerinde yarışamayacak.

Emir Erışık, Çekya'da düzenlenen uluslararası aerobik cimnastik turnuvası (Czech Aerobic Open 2022) bireysel erkekler kategorisinde 19.700 puanla 1. olarak altın madalya kazandı.



Tebrikler Emir! pic.twitter.com/f8DqUIud4r — Türkiye Cimnastik Federasyonu (@turkcimfed) April 10, 2022

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