Milli sporcu Emir Erışık altın madalya kazandı
Milli sporcu Emir Erışık, Çekya'da düzenlenen Uluslararası Aerobik Cimnastik Turnuvası'nda bireysel erkekler kategorisinde altın madalya kazandı.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Emir, organizasyonun bireysel erkekler kategorisinde yarıştı. Kategorisinde 19.700 puanla birinci olan Emir, altın madalya kazanma başarısı gösterdi.
Ayşe Begüm Onbaşı sakatlığından ötürü finallerde yarışamadı
Bireysel kadınlar kategorisi elemelerinde 20.900 puanla birinci sıradan finale yükselen Ayşe Begüm Onbaşı, sakatlığından ötürü finallerde yarışamadı.
Bu durumdan dolayı milli takım sporcuları, Ayşe Begüm'ün yer aldığı çiftler ve trio kategorilerinde yarışamayacak.
Emir Erışık, Çekya'da düzenlenen uluslararası aerobik cimnastik turnuvası (Czech Aerobic Open 2022) bireysel erkekler kategorisinde 19.700 puanla 1. olarak altın madalya kazandı.— Türkiye Cimnastik Federasyonu (@turkcimfed) April 10, 2022
Tebrikler Emir! pic.twitter.com/f8DqUIud4r
Ayrıntılar geliyor...
- 14:57
- 14:49
- 14:28
- 14:28
- 13:53