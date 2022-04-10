Avrupa üçüncüsü milli boksör Mehmet Han Çınar, 8 yaşında boksa başladığını, 10 yıldır da bu sporu yaptığını söyledi.

Çınar, babasının yönlendirmesiyle boksa başladığını belirtti.

"Ben de spor yapmak istiyordum. Başladığımda hocam bende ışık gördü. Bana, 'Sen de olimpiyat görecek ışık var. Yeter ki çalışma programlarıma uy, benimle birlikte ol, yalnız bırakma. Biz her zaman senin yanındayız. Sen de bize uy, olimpiyat göreceğiz' dedi."

Çınar, daha boksa başladığı ilk yıllarda duyduğu bu sözlerin kendisini motive ettiğinin altını çizerek, "Biz de hocamızla çalışarak buralara geldik. İnşallah bundan sonra da hedeflerimiz büyük. Onlar için de çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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"İlk Avrupa madalyam"

Çınar, Hırvatistan'da kariyerindeki ilk uluslararası madalyasını elde ettiğine dikkat çekti.

"Altın madalya hedeflemiştim. Maçlar da iyi geçti ancak yarı finalde hak etmediğim bir şekilde hakemler takdir haklarını rakibimden yana kullandı. Sonuçta, kariyerimde Avrupa'daki ilk madalyamı aldığım için mutluyum. İnşallah bundan sonraki müsabakalarda altın madalya alacağım."

Çınar, Akdeniz Oyunları için çalışmalara başlayacağını anlattı.

"Seneye de büyükler Dünya Şampiyonası, sonra amatör sporcuların en büyük hedefi olan 2024 Paris Olimpiyatları var. Olimpiyatlarda ülkemize altın madalya getirmek için çalışacağız. Amatör sporda zirve, olimpiyatlardır. Biz de zirvede olmak istiyoruz."

Çınar, bundan sonra katılacağı bütün şampiyonalarda tek hedefinin altın madalya olduğunu vurguladı.

"Bu uğurda bugüne kadar çok fedakarlıklar yaptık. Büyük hedeflerim var. Bu madalya benim için uluslararası arenada bir başlangıçtı. En büyük hedefim kadınlarda olduğu gibi, erkeklerde Olimpiyat Şampiyonluğunu Trabzon'a getirmek."