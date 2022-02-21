Kırmızı-beyazlı ekibin 34 yaşındaki futbolcusu, bu sezon forma giydiği 24 maçta 12 gol atarak takımının en skorer oyuncusu olurken kendi adına da en golcü sezonunu geçiriyor.

Yılport Samsunspor'un ligin 2. haftasında sahasında Balıkesirspor ile yaptığı ve 3-1 galip geldiği maçta takımının tüm gollerini kaydeden Yasin Öztekin, son olarak dün iç sahada 5-0 kazanılan Altaş Denizlispor karşılaşmasında 2 gol attı.

Bu sezon 12 gole ulaşan Yasin Öztekin, 2015-2016'da Galatasaray formasıyla 49 maçta 10, 2016-2017'de yine Galatasaray'da 36 karşılaşmada 11 gol atmıştı.

Geçen sezon devre arasında Sivasspor'dan transfer edilen Yasin Öztekin, ikinci yarıda Samsunspor'da 18 maçta 7 gol attı. Deneyimli golcü bir yılda Samsunspor formasıyla çıktığı 42 müsabakada 19 gol kaydetti.

Almanya'nın Borussia Dortmund takımında 15 yıl farklı yaş gruplarında forma giydikten sonra 2011-2012 sezonunda Gençlerbirliği'ne transfer olan Yasin Öztekin, Türkiye'deki ilk yılında 34 maçta 6 kez fileleri havalandırdı. 2012-2013 sezonunda Trabzonspor'da forma giyen Yasin, 31 maçta 4 gol kaydederken, 2013-2014'te Kayseri Erciyesspor formasıyla 30 karşılaşmada 7 gol, ardından 2014-2015'te transfer olduğu ve 4 sezon oynadığı Galatasaray'da 148 müsabakada 31 gol attı.

Yasin Öztekin, 2018'de transfer olduğu ve 1,5 sezon forma giydiği Göztepe'de 42 maçta 10 gol atarken, 2020'de kadrosuna dahil olduğu ve bir yıl oynadığı Sivasspor'da 32 maçta 3 gol kaydetti.