Haber Giriş: 21 Şubat 2022 Pazartesi 15:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları başladı
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 25 Şubat Cuma günü sahasında Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Bordo mavili ekip Yukatel Kayserispor maçı öncesi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda iki grup halinde çalıştı.
Birinci grupta yer alan oyuncuların yenilenme çalışması gerçekleştirdiği antrenmanda diğer oyuncular teknik ısınma hareketlerinin ardından 5’e 2, rondo ve dayanıklılık çalışmaları yaptı.
Yarını izinli olarak geçirecek bordo-mavili takım, 23 Şubat Çarşamba günü yapacağı antrenmanla Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
Etiketler: Abdullah Avcı Kayseri Kayserispor Süper Lig Trabzon Trabzonspor
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