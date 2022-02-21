Türkiye Masa Tenisi Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Belçika'da düzenlenen puanlı WTT Youth Contender Yarışması'nda ay-yıldızlı sporculardan Görkem Öcal altın, Buse Koçak gümüş, Elvin Kale ise bronz madalya elde etti.

Fransa'nın Metz kentinde yapılan puanlı WTT Youth Contender Yarışması'nda da Görkem Öcal altın, Buse Koçak gümüş, Kuzey Gündoğdu ise bronz madalya kazandı.

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Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Oktay Çimen, elde edilen madalyalardan dolayı sporculara ve antrenörlerine teşekkür ederek şunları söyledi:

"Bizlere bu heyecanı yaşatan, Türk masa tenisini onurlu ve gururlu bir şekilde temsil ederek tarihi bir ilki gerçekleştiren, Avrupa'da yeni bir tarih yazan, madalyalarla taçlandıran sporcularımızı ve antrenörlerimizi yürekten kutluyorum. Bu daha başlangıç, yeni başlıyoruz."