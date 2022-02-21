Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası'nda Yunanistan deplasmanına avantajlı skorla gitmeyi hedefliyor.

Başkent ekibi, CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçında 23 Şubat Çarşamba günü Ankara'da Yunanistan'ın Panathinaikos takımıyla karşılaşacak.

''Biz taraftarımızla daha güçlüyüz''

Halkbank'ın Arjantinli yıldızı Nicolas Bruno, yarı final maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, şampiyonluğu hedeflediklerini belirterek, şunları söyledi:

"İki takım da şampiyon olmak için bu yarışmada. Bu yüzden, sahada güzel ve çekişmeli bir mücadele yaşanacak. Finale çıkacak takımı belirleyecek maçın Yunanistan’da olduğunu biliyoruz. Ancak başlamanın en iyi yolu kendi sahamızda güçlü bir zafer kazanmaktır. Çarşamba günü sahaya bunun için çıkacağız. Biz taraftarımızla daha güçlüyüz. Ankara’da voleybolla ilgilenen herkesi salona davet ediyoruz."