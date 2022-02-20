Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Tekvando Birliği (WTE) tarafından Arnavutluk'un Durres kentinde düzenlenen Dünya Tekvando Başkanlık Kupası'nda büyükler kategorisinde ilk gün müsabakaları yapıldı.

Kadınlar 46 kiloda Emine Gögebakan ve +73 kiloda Nafia Kuş altın madalya kazanırken, erkekler 54 kiloda Görkem Polat ve 68 kiloda Ferhat Can Kavurat bronz madalyanın sahibi oldu.

Altın madalya elde eden sporcular, mayıs ayında İngiltere'de düzenlenecek Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası için Türkiye'ye ekstra kota kazandırmış oldu.

Organizasyon, yarın büyükler kategorisinde 5 sıklette yapılacak müsabakalarla devam edecek.