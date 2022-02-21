Bu yıl 71'inci kez düzenlenen ve ABD Basketbol Ligi'nin (NBA) en iyi 24 basketbolcusunun LeBron James ve Kevin Durant kaptanlığında kozlarını paylaştığı NBA All Star-2022'nin son maçı Cleveland'da yapıldı.

LeBron James'in takımı, Kevin Durant'ın takımını 163-160 skorla yendi.

Steph Curry rekor kırdı

Stephen Curry'nin 50 sayı ve 16 üçlük ile All-Star rekoru kırdığı maçta 24 sayı, altı ribaund ve sekiz asist yapan LeBron ise bir geri dönüş jumper'ı ile takımının maçı almasını sağladı.

Team LeBron'da Giannis Antetokounmpo 30 sayı, 12 ribaund ve 6 asist yaptı. Team Durant'ta ise Joel Embiid 36 sayı 10 ribaund ve 4 asistle öne çıktı.

NBA'in 24 yıldız oyuncusunu karşı karşıya getiren NBA All-Star maçı ilk kez 2 Mart 1951'de Boston Gardında oynanmıştı.

Üç günlük etkinlikte her takım, taraftar, oyuncu ve medya oylamasının bir kombinasyonu ile seçilirken, baş antrenörler 7 yedek oyuncuyu seçiyor.

2018'den beri, en çok oy alan oyuncular takım kaptanları olarak belirleniyor ve kuruldan bağımsız olarak takımlarını oluşturmak için All-Star havuzundan seçim yapabiliyorlar.