Futbol-teknoloji işbirliği, Süper Lig'de penaltı sayısını artırdı.

Hakem hatalarını en aza indirmek için uygulamaya başlanan VAR sistemi ülkemizde hakemlerin daha çok beyaz noktaya gitmesini sağladı.

VAR sisteminin ilk kez kullanıldığı geçen sezon Süper Lig'de önceki 4 sezona göre daha fazla penaltı çalındı.

2018-2019 sezonunda hakemler 121 kez beyaz noktayı gösterdi. Bu sayı 0,39'luk maç başına penaltı ortalamasıyla önceki 4 sezonun önünde yer aldı.

Bu sezon liglere ara verilmeden önce oynanan 26 haftada 91 penaltı kararı verildi. Bu da 0,38'lik ortalamayla VAR sisteminden önceki 4 yılın önüne geçti.

Bu sezon ayrıca 26 haftada verilen penaltı kararı, 2014-2015 sezonunun tamamında çalınan 85 penaltıdan fazla oldu.