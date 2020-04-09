Haber Giriş: Kaynak: AA
Yunus Mallı gelecek hafta antrenmanlara katılacak
[Fotoğraf: AA]
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Union Berlin'de forma giyen ve evinde karantinada olduğu açıklanan milli futbolcu Yunus Mallı'nın gelecek hafta antrenmanlara katılmasının beklendiği açıklandı.
Alman kulübünden yapılan açıklamada, takımın pazartesi gününden itibaren küçük gruplarla kendi tesislerinde antrenmanlara başladığı belirtildi.
Bir aile üyesinin yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle evinde karantinada bulunan Yunus Mallı'nın antrenmanlara katılamadığının ifade edildiği açıklamada, milli futbolcunun muhtemelen gelecek hafta idmanlarda yer alacağı kaydedildi.
Union Berlin'in teknik direktörü Urs Fischer, bugün basın mensuplarıyla video konferans yoluyla yaptığı görüşmede, ayrıntıları vermeden Yunus Mallı'nın evinde karantinada olduğunu açıklamıştı.
Etiketler: Almanya Birinci Futbol Ligi Bundesliga Union Berlin milli futbolcu Yunus Mallı yeni tip koronavirüsSon Güncelleme: 9 Nisan 2020 Perşembe 16:35
Son Haberler
- 17:28
- 17:34
- 17:36
- 17:09
- 17:21
Sıradaki Haber
Bakan Kasapoğlu'ndan Fatma Uruk'a moral telefonu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz