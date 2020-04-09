Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılı kulübün altyapı oyuncularıyla bir araya geldi.

Muslera, yıldız adaylarına tecrübelerini aktarırken, kendisine yönetilen sorulara cevap verdi.

"İnanılmaz bir sürprizdi"

Muslera, Türkiye'ye ilk geldiği günü çok iyi hatırladığını ifade etti.

"Havaalanına indiğim ilk günü çok iyi hatırlıyorum. İnanılmaz bir sürprizdi benim için. Bir basın ordusu vardı, fotoğrafçılar... Böyle bir ilgi benim ülkemde çok normal değil, bu nedenle baya şaşırmıştım, ama sonra alıştım."

"En çok zorlayan Burak Yılmaz"

"Benim için, hem burada benimle oynarken hem de ona karşı oynarken, ikisinde de Burak Yılmaz'ın ismini söyleyebilirim."

"Hocam bana epey bağırırdı"

Tecrübeli file bekçisi, altyapıda forma giyerken hocasının kendisine çok kez bağırdığını ve bu yüzden antrenmanlardan ağlayarak ayrıldığını ifade etti.

"Evet, doğru. Hocam bana epey bağırırdı, bu nedenle antrenmandan ağlayarak çıktığım olurdu. Bana bağırırdı ama kötü anlamda değil, yanlış anlamayın. Benim daha iyi yerlere gelebilmem için, bana bir şeyleri öğretebilmek için yaptı. Bu da çok yardımcı oldu aslında."

"Forvet olmak isterdim"

Muslera, 11 yaşına kadar forvet oyuncusu olarak görev aldığını söyledi.

"Forvet olarak oynuyordum. 11 yaşında kaleciliğe geçtim. Kötü bir oyuncuydum ama kaleci olmasaydım ne olursa olsun forvet oyuncusu olmak isterdim."

"Eğitiminize önem verin"

Muslera, altyapıda oyuncularının eğitimlerine önem vermesi gerektiğinin altını çizdi.

"Öncelikle okul çok önemli, okula gereken önemi verin. Diğer taraftan beslenme çok önemli, yediklerinize ve içtiklerinize dikkat edin. Ailenize, annenize, babanıza ve hocalarınıza saygı çok önemli. Ne diyorlarsa dinleyin. Bu tip şeyler; çok iyi bir kaleci ve iyi bir sporcu olmak için en önemli noktalardan bazıları."

[Fotoğraf: AA]

"Terim'in yardımcısı olmak beni grurulandırır"

Muslera, futbol oynamaya devam etmek istediğini söyledi.

"5 yaşından beri futbolun içindeyim. Futbolla beraber büyüyorum, hala da devam ediyorum. Futbol oynamaya devam etmek istiyorum. Daha önümde bence uzun yıllar var. Diğer yandan da, tabii ki Fatih Terim'in yardımcısı olmak beni çok gururlandırır. Eğer böyle bir şeye izin verirse, isterse, tabii ki seve seve. Ama futbolu bıraktıktan sonra biraz dinlenmek ve tatil yapmak istiyorum. Sonrasında futbolun bir kısmında mutlaka yer alacağım, bu da antrenörlük olabilir tabii ki."

"İdolüm Cordoba'ydı"

Futbola başlarken idol olarak kimi seçtiği sorulan Muslera, şu yanıtı verdi: "Oscar Cordoba. Fabio Carini'yi de sayabiliriz Inter'de oynayan Uruguaylı bir kaleci. Ama asıl idolüm olarak Oscar Cordoba'yı söyleyebilirim."

"Kısa bir mutluluktu"

Uruguaylı eldiven, Fenerbahçe derbisinde Mehmet Ekici'nin frikiğini kurtardıktan sonra neler hissettiği sorusunu yanıtladı.

"Çok mutlu oldum ama kısa bir mutluluktu. O an takımıma yardımcı oldum, önemli bir kurtarıştı ama ondan sonra kornere çıktı, tekrardan konsantre olmam gerekiyordu. Bu nedenle kısa bir mutluluk olabildi benim için."

"Ne zaman gol yesem ağlıyordum"

Muslera, küçükken gol yediği zaman ağladığını ve kaleci olmanın pek hoşuna gitmediğini belirtti.

"İlk başta forvettim, sonra bir maçta beni kaleci olarak oynattılar ama ne zaman gol yesem ağlıyordum. O yüzden pek hoşuma gitmedi kaleci olmak. Bir yarı kaleci, bir yarı forvet olarak oynuyordum. 12 yaşında, hocalarımın, annemin, babamın da motivasyonuyla beraber tamamen kaleci olmaya karar verdim."

"Ailem büyük destek verdi"

Futbolcu olması için ailesinden büyük destek gördüğünü söyleyen Muslera, "Futbolcu olma yolunda ailemin büyük bir desteğini aldım. Mesela babam çok uzun saatler çalışırdı ama iş dönüşü, yorgun da olsa, hava kötü de olsa, yağmur çamur da olsa mutlaka beni antrenmanlara götürürdü. Beni hiç yalnız bırakmazdı. Sadece antrenmanlar değil, maçlar için de ne olursa olsun mutlaka bana destek verirlerdi" diye konuştu.

"Kafamda hala soru işareti var"

Kaleci antrenörü olmak isteyip, istemediği sorulan Fernando Muslera, şu cevabı verdi.

"Kafamda hala bir soru işareti var. Antrenörlük mü?, özellikle kaleci antrenörlüğü mü? Sonuçta kaleci antrenörü olmaya karar verirsem de bu beni çok mutlu eder."

"Doktor olma haylim vardı"

Muslera, okuldayken doktor olmayı hayal ettiğini belirtti.

"Okuldayken doktor olma hayalim vardı ama belki de iyi bir doktor olamayacaktım. Bu nedenle çok şükür ki futbolcu, kaleci oldum."

[Fotoğraf: AA]

Unutamadığı maç

Sarı-kırmızılı formayla unutmadığı maç sorulan tecrübeli kaleci, "Fenerbahçe'nin sahasında kupayı kaldırdığımız, şampiyon olduğumuz maç"

"Oyun kurulumunda Lemina çok yardımcı oluyor"

Muslera, takımda teknik anlamda üst düzey isimlerin olduğuna dikkat çekti.

"Şu anda oynadığımız sistemde, oyuncularımız teknik anlamda çok üst düzey oyuncular. Oyun kurulumunda bize çok yardımcı olan oyuncular. İlk oyun kurulumunda Lemina bana çok yardımcı oluyor çünkü hemen stoperlerin arasına geliyor topu almaya ama diğer taraftan Seri'yi de unutmamak lazım. Lemina teknik olarak iyi çıkartıyor ama topun 3. bölgeye taşınmasında Seri'nin çok büyük bir payı var."

"Hollanda ve Fransa maçlarını yeniden oynamak isterdim"

Daha önce kariyerinde çıktığı hangi maçları tekrardan oynamak istediği sorulan Muslera, "Birincisi, 2010'daki Dünya Kupası yarı finali, Hollanda'ya karşı oynanan. İkincisi de, 2018'de Dünya Kupası'nda Fransa'ya karşı oynadığım maç" dedi.

"Öncelik takım"

Muslera, sahada da özel hayatında da sakin bir kişilik olduğunu ifade etti.

"Evet, hem özel hayat hem futbolculuk, iki ayrı karakterler aslında, ama iki tarafta da sakin kalmaya çalışıyorum, sonuçta bu benim karakterim. Beni sinirlendiren şeyler de var tabii. Mesela önemli olan benim için takımdır. Bireysellikten öte, öncelikle takım. Herkesin takımı düşünmesi, takımın başarısı... O yüzden de benim odaklandığım şey bu. Buna karşı bir şey olursa ben ister istemez sinirleniyorum."

Uruguaylı kaleci, küçüklüğünde hangi takımda oynamak istediği sorusuna cevap verdi.

"Uruguay'ın Nacional takımında oynamak istiyordum ama öyle olmadı. Monte Vido'ya gittim, ama sonunda A takımı olarak da Nacional'e gidebildim. Yani rüyam gerçekleşti diyebilirim."

"Tsubasa'yı izlerdik"

Futbola nasıl başladığıyla ilgili gelen soruya Muslera, şu cevabı verdi.

"Küçük yaştayken, bize, erkek çocuklarına, ailemizin aldığı hediyelerden biri futbol topuydu. O futbol topuyla, sokaklarda peşinde koşarak büyüdük. Bir de, Tsubasa diye bir çizgi film vardı, onları da çok seyrettik. Hocalarımızın da yönlendirmesiyle böyle bir tercih gerçekleşti."

"Selçuk'un yeri ayrıdır"

Muslera, bütün takım arkadaşlarıyla iyi anlaştığını ancak Selçuk İnan'ın yerinin farklı olduğunu dile getirdi.

"Hepsiyle anlaşıyorum ama Selçuk'un benim için yer ayrı. Beraber çok mücadele ettik, çok önemli maçlardan çıktık, çok önemli başarılara imza attık. Galatasaray'a geldiğim ilk günden beri, o da benimle aynı zamanda geldi, iyi günleri de, kötü günleri de, zor günlerde de, çok büyük başarıları da hep beraber yaşadık. Bütün arkadaşlarımla aram çok iyi ve hepsiyle çok iyi anlaşıyorum ama bu nedenle Selçuk'un yeri benim için ayrı."

[Fotoğraf: AA]

"Lugano düşünmeden 'Galatasaray'a git' dedi"

Muslera, Galatasaray'a transfer olurken Fenerbahçeli eski oyuncu Lugano'dan bilgi aldığını söyledi.

"Zor bir süreçti. Lazio'yla 5 senelik bir kontrat imzalamak üzereydik ama kulüpte işler istenildiği gibi gitmedi. Bir anda Galatasaray'dan teklif aldım. Bu teklifi aldığım andan beri arayıp, konuştuğum bir oyuncu vardı; Diego Lugano. Eskiden Fenerbahçe'de oynuyordu. Uruguay Milli Takımının kaptanıydı kendisi. Hemen onu aradım ve kendisine anlattım, danıştım. O da, "Eğer böyle bir şey ciddiyse hiç düşünmeden Galatasaray'a gitmelisin, kesinlikle İstanbul'da olmalısın ve Galatasaray'da oynamalısın" dedi. Ben de hiç düşünmeden teklifi kabul ettim."

"Futbolu henüz bırakmak istemiyorum"

Futbolu henüz bırakmak istemediğini söyleyen 33 yaşındaki kaleci, "Kesinlikle hayır. Hala da devam eden bir enerjim var, bu nedenle futbolu daha bırakmak istemiyorum" dedi.

"Kendimi ilk günden beri evimde hissetim"

Muslera, Galatasaray'da çıktığı ilk antrenmanı dün gibi hatırladığının altını çizdi.

"İlk antrenmanımı daha dün gibi hatırlıyorum. Uçuşumdan dolayı antrenmana biraz geç kalmıştım. İlk geldiğimde beni Mert karşıladı ve Fatih hocanın yanına götürdü. Fatih hoca ile konuşmamızın sonrasında takım arkadaşlarım geldi. İlk günden beri kendimi Galatasaray'da hep evimde gibi hissettim. Herkes bana böyle hissettirdi."

"Galatasaray dünyada bilinen tek takım"

Tecrübeli file bekçisi, Galatasaray'ın sadece Avrupa değil, bütün dünyada tanındığına değindi.

"Galatasaray sadece Avrupa'da değil, tüm dünya tarafından tanınan ve bilinen bir takım, yaptıklarıyla, başarısıyla... Buraya gelince de zaten bunları fazlasıyla görme şansım oldu. Diğer taraftan da, Galatasaray taraftarları bütün dünya tarafından tanınan bir taraftar grubu, ne kadar hırslı oldukları, takımlarına son dakikaya kadar ne kadar destek oldukları, ve dünyanın her yerinde takımlarıyla birlikte oldukları için tüm dünya tarafından tanınıyorlar."

Messi mi, Ronaldo mu ?

Tecrübeli kaleci, Messi mi, Ronaldo mu ? Sorusuna ise şöyle cevap verdi: "Bence Suarez (Gülüyor)... Bence ikisi de bu dünyadan değil, farklı bir gezegenden, ikisini de söyleyebiliriz ama Suarez."

"Hata yapmaktan korkmayın"

Muslera, kaleciler olarak hata yapma lükslerinin olmadığının altını çizdi.

"Kaleciyken hata yapmak önemli. Bütün futbolcular hata yapar ama ben kariyerime baktığımda çok hata yaptım. Önemli hatalar da yaptım. Önemli olan hata yapmak değil. Hata yapmaktan korkmayın, hepiniz hata yapacaksınız ama önemli olan; yapılan hatalardan ders alabilmek. Kendinizi maçtan sonra analiz edebilmek çok önemli. Hep bunları düşünmeniz gerekir. Bu yüzden oynadığınız her maçtan, yaptığınız her hatadan bir ders alın. Eskiden 10 tane hata yapıyorsam, bunu şimdiki yaşımda belki de 2'ye indirdim. Kaleci olarak da bizim pozisyonumuz çok zor, pek hata yapma lüksümüz yok. Bu yüzden yaptığınız hatalardan ders alıp bir daha tekrarlamamanız lazım."

[Fotoğraf: AA]

"En büyük motivasyonum ailem"

Uruguaylı file bekçisi, maçlara çıkarken en büyük motivasyonun ailesi olduğunu dile getirdi.

"Eskiden kendimi, 'En çok sevdiğim işi yapıyorum. Futbol oynuyorum. Futbol oynamak benim aşkım ve ben kaleci olarak oynuyorum.' şeklinde motive ederdim ama şimdi bir ailem var; eşim var, bir kız, bir erkek, 2 tane çocuğum var. Onları mutlu edebilmek bana çok gurur veriyor. Onlar için oynamak beni çok mutlu ediyor, sonuçta onlar da beni televizyondan izliyorlar. Şu anda benim en büyük motivasyonum bu."

"Galatasaray'a aşık olduğumuz için buradayız"

Muslera, iyi bir kaleci olmak için psikolojik olarak çok güçlü olmak gerektiğini söyledi.

"Kalecilik çok zor. Anlık olaylar, anlık pozisyonlar var. Bu yüzden bence iyi bir kaleci olmak için en önemli nokta psikolojik olarak güçlü olmanız gerekiyor. Bir hatada hemen düşmemeniz lazım, hemen kendinizi motive edip yeni pozisyona hazırlamanız gerekiyor. Devamlı oyunun içinde olup, kafa olarak çok güçlü olmanız gerekiyor. Çok iyi antrenman yapmanız gerekiyor. Antrenmanlarda yüzde 100'ünüzü vererek kendinizi maça en iyi şekilde hazırlamanız gerekiyor. Bir de, hepimiz Galatasaray'a aşık olduğumuz için buradayız. Hep bunu düşünmemiz lazım. Bir gün gelecek ve aşık olduğumuz bu takımın formasını kaleci ve oyuncu olarak giyeceğiz."

"Penaltı atmak kurtarmaktan daha güzel"

Penaltı atmanın, kurtarmaya göre daha keyifli olduğunu dile getiren Fernando Muslera, "Bence; penaltı atmak, penaltı kurtarmaktan daha güzel. Bu nedenle penaltı atmayı tercih ederim" diye konuştu.

"İstikrarlı olmak gerekiyor"

Muslera, kalecilerde istikrarlı olmanın önemine değindi.

"İstikrarlı olmak çok önemli, hem oynadığınız maçlarda hem de antrenmanlarınızda. Antrenmanlar size aynı tip antrenman gibi gelebilir ama kesinlikle böyle değil. Hocanızın, takım arkadaşınızın antrenmanda size çektiği her şut ile maçta gelen her şut çok farklı. Bunu böyle düşünüp, bu tip şeylere en iyi şekilde hazırlanman gerekiyor. Kalecinin en önemli özelliği bence bu olması lazım."

"Sahaya çıkana kadar üzerimde büyük gerginlik vardı"

33 yaşındaki eldiven, Galatasaray'daki ilk derbisine çıkarken neler hissettiği söyledi.

"Maç başlamadan önce hem takım, hem de bireysel olarak çok büyük bir beklenti var. Galatasaray her zaman kazanmak istiyor, Galatasaray forması giyiyorsanız her zaman galibiyete odaklanmanız lazım. Ben de bir kaleci olarak en iyisini yapmak istiyor ve takımıma yardımcı olmak istiyorum. İlk oynadığım derbide, en azından sahaya çıkana kadar, çok büyük bir gerginlik vardı üzerimde ama sahaya çıktığım anda bütün gerginlik bitti."

"Kaleci olmamı annem istedi"

Kaleci olmasında kimin çok etkisi olduğu sorulan Muslera, "Annem daha çok baskı yaptı. Annem kaleci olmamı çok istedi." dedi.

Tecrübeli file bekçisi, bir kalecinin teknik anlamda da iyi olması gerektiğini belirtti.

"Bir kalecinin teknik anlamda iyi olması çok önemli artık. Ayaklarına hakim olması gerekiyor. Bunu yapabilmenin ve geliştirmenin en iyi yolu, antrenmanlar. Uzun yıllardır ben zaten bunu yapıyor ve buna çalışıyorum. Şu anda olan antrenmanlarımızda da buna çok odaklanıyoruz çünkü basit bir pas olarak görmeyin bu işi. Buna her antrenmanda, hocalarınızla birlikte, teknik çalışarak iyi yerlere gelebilirsiniz."

"Arma için mücadele edin ama herkese maksimum saygı gösterin"

Muslera, diğer takım taraftarlarının sevgisini nasıl kazandığı sorusunu yanıtladı.

"Bence olmazsa olmaz; en önemli şey saygı. Bu benim hayatımdaki en önemli kurallarımdan biri. Kiminle oynarsanız oynayın, mutlaka saygılı olmanız lazım. Ben, Fenerbahçe'ye karşı oynarken tabii ki hırslanıyorum. Olabilirse 100-0 bile yenmek isterim veya Beşiktaş'ı 200-0 yenmek isterim. Önemli olan saygı duymak. Orda da bu işi yapan arkadaşlarınız ve meslektaşlarınız var. Onlar da futbolcu. Onlar da kendi takımlarına ve kendi armalarına hizmet ediyorlar. Bu saygıyı göstermek bence çok önemli. Bence benim rakiplerime ne kadar saygılı olduğumu onlar da hissediyorlar. Bence sizin de olmazsa olmazınız bu olsun. Kiminle oynarsanız oynayın tabii ki bu arma için mücadele edin ama herkese maksimum saygı gösterin."