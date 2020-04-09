Son dönemde Katar ve Suudi Arabistan'da yayın yapan gazeteler, Körfez ülkelerinden bazı kulüplerin Kolombiyalı yıldızla ilgilendiğini iddia etmişti.

Ancak Galatasaray yönetiminin, Falcao’yu kesinlikte satmayı düşünmediği belirtiliyor.

Bu sezon yaşadığı sakatlıklardan dolayı istediği performansı ortaya koyamadığını düşünen Falcao'nun da, yeni sezonda daha etkili olmak istediği vurgulandı.

Her fırsatta İstanbul'da mutlu olduğunu dile getiren 34 yaşındaki golcünün, liglerin ertelendiği ilk dönemde dahi yurt dışına çıkma talebinin olmadığı ifade edildi.

Sezon başında taraftarın büyük sevgi gösterisi ile İstanbul’a adım atan Radamel Falcao, bu sezon 20 resmi maçta 10 gol attı, 1 de asist yaptı.