Uluslararası Futbol Birliği Kurulu IFAB, bazı pozisyonlarda kural değişikliğine gitti.

Yeni kurallarda, önemli değişiklikler göze çarpıyor. Elle oynamalarda artık "tişört bölgesi"ne dikkat edilecek.

Dirsek üstü ile omuz arasındaki oynamalar "elle oynama" olarak değerlendirilmeyecek. Daha altı ise elle oynama olarak görülecek.

Bir hücumcu ya da takım arkadaşı tarafından, gol ya da bariz bir şut sırasında "Kasıtlı olmayan" elle oynama durumunda ise pozisyon incelenecek.

Penaltı atışlarında değişiklik

Penaltılara giden maçlarda, normal süre ya da uzatmalarda verilen kartlar geçerli olmayacak.

Penaltı atışı sırasında, kaleci ihlalde bulunursa önce sözlü uyarı alacak sonrasında ihlal devam ederse sarı kart ile cezalandırılacak.

Kalecinin yaptığı kural ihlali sonrasında penaltı atışı golle sonuçlanmaz ise kaleci, penaltı kullanan oyuncuyu "açık şekilde" rahatsız etmişse atış tekrarlanacak.