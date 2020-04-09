Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın da yer aldığı programda evlerinde kalan vatandaşlara kuru gıda, taş sebze, ekmek ve dezenfektan dağıtımı yapıldı.

Dağıtıma katılan eski milli oyuncu Penbe, hem vatandaşlarla sohbet etti hem de paketlerini teslim etti.

"Biraz daha duyarlı olursak artan bu vakayı önleyebiliriz"

Karşılarında eski Galatasaraylı Penbe'yi görünce şaşkınlık yaşayan vatandaşlar, ziyaretten dolayı teşekkür etti.

"Başımıza musallat olan bu virüs, evde kalmayla etkisini kaybediyor. Yan yana gelmemeye dikkat edelim, biraz daha duyarlı olursak artan bu vakayı önleyebiliriz."

Penbe çalışmada yer almaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.

"Biz de kampanyada bir katkımız olsun diye geldik. Mahalle mahalle dolaşıp insanların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."