Ertelenen ve iptal edilen yarışlar nedeniyle 2020 sezonunun ilk yarışı haziran ayı sonundaki Fransa etabı olacak gibi görünüyor.

"Hiç kimse için risk olmadığından emin oluruz ve seyircisiz bir yarışımız olur"

Formula 1 Motorsporları Sportif Direktörü Ross Brawn, takvimin temmuz ayında Avrupa'da seyircisiz olarak başlayabileceği inancında.

"En büyük sorunlardan birisi seyahat etmek olacak. Herkesin test edildiğinden ve temiz olduğundan, hiç kimse için risk olmadığından emin oluruz ve seyircisiz bir yarışımız olur. Bu harika değil ama hiç yarışmamaktan iyi, evde oturan milyonlarca insan olduğunu hatırlamamız gerekiyor."

Temmuz ayında başlanabilirse 18-19 yarışlık bir sezon olabileceğini belirten Ross Brawn, en kötü olasılık olarak da “FIA kurallarına göre, 8 ayak aslında bir dünya şampiyonasına sahip olmamız için en düşük yarış takvimi. Ekim ayında başlayarak 8 yarış gerçekleştirebiliriz." şeklinde konuştu.