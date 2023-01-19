IFAB, Video Yardımcı Hakem sisteminde yeni bir uygulamaya başlıyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'da toplanan Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, hakemlerin VAR kararlarını mikrofonlar aracılığıyla tribündeki taraftarlara ve televizyon yayınına açıklamasını kararlaştırdı.

Uygulama Şubat ayında Fas'ın ev sahipliği yapacağı FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda başlayacak.

Hakemlerin VAR odasıyla yaptığı konuşmalar yine gizli kalacak. Uygulamanın Kadınlar Dünya Kupası'nda da, denenmesi düşünülüyor.

Öte yandan Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, süre kaybını önlemek için gündeme gelen basketboldaki gibi saatin durdurulması fikrine karşı çıktı.

Toplantıda 2022 Dünya Kupası'ndaki duraklama dakikaları uygulaması olumlu karşılanırken, ek sürenin daha katı ve daha doğru hesaplanması da değerlendirilen konular arasında yer aldı.

