11 yaşında Ordu Gençlik Spor Kulübünde tanıştığı yüzmeyle sosyal hayata katılan Beyza Nur, bu alanda kendisini geliştirerek çeşitli şampiyonalara katıldı, madalyalar elde etti.

En son 5-7 Aralık 2022'de Konya'da düzenlenen Para Yüzme Bedensel Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda bir gümüş, bir bronz madalya kazanan Beyza Nur, hayalindeki milli takıma girmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Altınordu ilçesindeki Olimpik Yüzme Havuzuna haftanın belli günlerinde gelen Beyza Nur, antrenörü Onur Özkan ile antrenmanlarına devam ediyor.

[Fotoğraf: AA]

Beyza Nur Sezgin, 13 yıldır kariyerini Ordu Gençlik Spor Kulübü'nde sürdürdüğünü söyledi. Beyza Nur, yüzmeye başladıktan sonra hayatında çok şeyin değiştiğini vurguladı.

"Yüzmeye başladıktan sonra bana öz güven geldi. Bu hayatta neleri başarabileceğimi gördüm. Azim gösterince neler yapabileceğimi bu spor sayesinde öğrenmiş oldum. Önceleri gelecek kaygılarım vardı. Şimdi ise azmiyle örnek birisi olduğumu düşünüyorum. Bu halimle çok ama çok mutluyum."

[Fotoğraf: AA]

Beyza Nur, bu sporda hedefleri olduğuna işaret etti.

"Hedefim inşallah milli takıma girebilmek. Türkiye'de başarılı birçok engelli yüzücüyü görüyorum. Ben de onlar gibi ülkemi yurt içi ve yurt dışındaki organizasyonlarda temsil etmek istiyorum."

Sporcu, yüzme sporunu imkanı el verdiğince bırakmayacağını dile getirdi.

"Daha önce evde oturan Beyza ile şimdi sporcu kimliği ile tanınan Beyza arasında dağlar kadar fark var. İnşallah bana inanan ve güvenen başta ailem ve hocalarıma mahcup olmadan hedeflerime ulaşırım. Çünkü onlar benim için her şeye katlanıyorlar. Benim de üzerime düşen onların bu yaptıklarına yeni başarılar elde ederek karşılık verebilmek."

[Fotoğraf: AA]

Annesi antrenmanlarda yalnız bırakmıyor

Beyza Nur Sezgin'in annesi Hatice Sezgin ise kızının her an yanında olduğunu belirterek, "Kızım doğuştan engelli dünyaya geldi. Yüzmeyi ise okul sürecinde öğretmenleri sayesinde keşfetti." dedi.

Sezgin, kızının aldığı eğitimler sayesinde bu sporda kendisini oldukça geliştirmeyi başardığını ifade etti.

"Kızım yüzme sayesinde adeta kendine geldi diyebilirim. Öz güveni yerine geldi. Şu anda Beyza Nur, her şeyi kendi imkanlarıyla başarmak istiyor. Ben kızımı engelli olarak asla görmüyorum. Annesi olarak her zamanda yanındayım."

[Fotoğraf: AA]

Sporcunun antrenörü Onur Özkan, Beyza Nur'un her zaman yanında olduklarını vurguladı.

"COVID-19 salgını sürecinde bile biz sporcumuzu yalnız bırakmadık. Sürekli çalışması için elimizden geleni yaptık. Kendisi zaten çok azimli ve çalışkan bir sporcu. Bir şeyleri başarmayı çok istiyor. Biz kendisine sonuna kadar güveniyoruz. İnşallah hedef milli takıma yükselmek. Hep birlikte çalışıyoruz."

Özkan, Beyza Nur'un şimdiye kadar 13 madalya kazandığını, madalya sayısını daha da artırmak istediklerini sözlerine ekledi.

[Fotoğraf: AA]