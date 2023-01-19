Galatasaray'da yeni hedef David Fofana
Galatasaray'da ara transfer dönemi çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar, Chelsea forması giyen David Fofana’yı kadrosuna katmayı planlıyor.
Galatasaray, transfer arayışlarını sürdürüyor. Sarı kırmızılı ekip, ara transfer döneminde hücum rotasyonunu güçlendirmeyi hedefliyor.
Galatasaray’ın listesinin ilk sırasında Chelsea forması giyen David Fofana var. Sarı kırmızılılar, 20 yaşındaki futbolcuyu 1 buçuk yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor.
Fildişili golcü ise sadece 6 aylığına Türkiye’de futbol oynamaya sıcak bakıyor. Galatasaray’da sezon başında kiralanan Haris Seferovic ile yolların ayrılmasının ardından, Fofana transferinde görüşmelerin hız kazanması bekleniyor.
David Fofana, 3 sezon formasını giydiği Molde’de 65 maça çıktı ve takımına 24 gol 10 asistlik katkı sağladı. Norveç ekibinde dikkat çeken genç futbolcu, Ocak ayının başında 12 milyon euroya Chelsea’ye transfer olmuştu.
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