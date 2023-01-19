Galatasaray, transfer arayışlarını sürdürüyor. Sarı kırmızılı ekip, ara transfer döneminde hücum rotasyonunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Galatasaray’ın listesinin ilk sırasında Chelsea forması giyen David Fofana var. Sarı kırmızılılar, 20 yaşındaki futbolcuyu 1 buçuk yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor.

Fildişili golcü ise sadece 6 aylığına Türkiye’de futbol oynamaya sıcak bakıyor. Galatasaray’da sezon başında kiralanan Haris Seferovic ile yolların ayrılmasının ardından, Fofana transferinde görüşmelerin hız kazanması bekleniyor.

David Fofana, 3 sezon formasını giydiği Molde’de 65 maça çıktı ve takımına 24 gol 10 asistlik katkı sağladı. Norveç ekibinde dikkat çeken genç futbolcu, Ocak ayının başında 12 milyon euroya Chelsea’ye transfer olmuştu.