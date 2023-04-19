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Spor
AA 19.04.2023 16:37

Van'da dağcılar Mengene Dağı'na tırmandı

Van'da 3 dağcı, Başkale ilçesindeki yaklaşık 3 bin 500 rakımlı Mengene Dağı'nın zirvesine tırmandı.

Van'da dağcılar Mengene Dağı'na tırmandı
[Fotograf: AA]

Rota Doğa Sporları Kulübünce düzenlenen etkinlik kapsamında Yolmaçayır Mahallesi'nde bir araya gelen dağcılar Cüneyt Nas, Sedat Karacan ve Fatih Cingö, yaklaşık 12 saatlik tırmanışın ardından dağın zirvesine ulaştı.

Zirvede bir süre kalan, manzarayı fotoğraflayan dağcılar, daha sonra ilçe merkezine döndü.

Van'da dağcılar Mengene Dağı'na tırmandı

Kulüp Başkanı Cüneyt Nas, gazetecilere, Mengene Dağı'na tırmanış rotası ve keşif yapmak için tırmandıklarını söyledi.

Van Gölü havzasındaki zirveleri görme imkanı bulduklarını ifade eden Nas, tırmanış esnasında çığ tehlikesi de atlattıklarını dile getirdi.

Van'da dağcılar Mengene Dağı'na tırmandı

Dağcı Sedat Karacan ise "Mengene Dağı eşsiz bir doğaya sahip. Çok zorlu bir tırmanışı var fakat doğasıyla kendine hayran bırakıyor. Keşif amaçlı tırmandık. Yaklaşık 12 saatte zirveye ulaşabildik. İki mevsimi bir arada yaşadık. Tırmanış esnasında ovada bahar havası hakimken zirvede sert kış şartlarıyla karşılaştık. Çok güzel bir deneyimdi." dedi.

Van'da dağcılar Mengene Dağı'na tırmandı

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