Çok Bulutlu 16.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 19.04.2023 16:22

Bakan Kasapoğlu'ndan milli cimnastikçilere Togg jesti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Cimnastik Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcuları, kullandığı yerli ve milli otomobil Togg'la evlerine bıraktı.

Bakan Kasapoğlu'ndan milli cimnastikçilere Togg jesti

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, AK Parti İzmir 1. Bölge milletvekili adayı olan Kasapoğlu, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda milli sporcuları karşıladı.

Bakan Kasapoğlu, milli cimnastikçiler Ahmet Önder, Adem Asil, Mehmet Ayberk Koşak ve Kerem Şener'i Togg ile şehre götürerek evlerine bıraktı.

Ayrıca sporcular da Kasapoğlu'nun teklifiyle direksiyon başına geçerek Togg ile test sürüşü yapma fırsatı buldu.


ETİKETLER
Cimnastik Gençlik ve Spor Bakanlığı Mehmet Muharrem Kasapoğlu TOGG
Sıradaki Haber
Ümraniyespor'da Recep Uçar dönemi sona erdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:32
Valilikten Ayasofya-i Kebir Camii için 'bayram hazırlığı' açıklaması
17:28
ABD Yüksek Mahkemesi Halkbank'a cezai soruşturma açılması kararını iptal etti
17:21
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Stratejik Füze Kuvvetlerine bağlı birlikleri denetledi
17:20
İran ikinci el otomobil ithalatına hazırlanıyor
17:17
Endonezya'da Semeru Yanardağı kül püskürtmeye başladı
17:03
"Ceset" ihbarına geldiler, "cansız manken" buldular
Adana'da depremzedeler için başlanan konutların inşası devam ediyor
Adana'da depremzedeler için başlanan konutların inşası devam ediyor
FOTO FOKUS
Acısını yüreğine gömdü, kendini depremzede çocuklara adadı
Acısını yüreğine gömdü, kendini depremzede çocuklara adadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ