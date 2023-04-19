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Spor
AA 19.04.2023 16:07

Milli motosikletçiler Hollanda'da piste çıkacak

Milli motosikletçilerden Toprak Razgatlıoğlu hafta sonu Dünya Superbike Şampiyonası'nda, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu Dünya Supersport Şampiyonası'nda, genç sporcu Mert Konuk ise Yamaha R3 Blu Cru Avrupa Kupası'nda yarışacak.

Milli motosikletçiler Hollanda'da piste çıkacak

Dünya Superbike ve Supersport Şampiyonası'nda sezonunun üçüncü yarışları, 21-23 Nisan tarihlerinde Hollanda'daki TT Assen Pisti'nde yapılacak.

Toprak Razgatlıoğlu, Pata Yamaha Prometeon takımıyla 21 Nisan Cuma günü serbest antrenmanlara katılacak.

22 Nisan Cumartesi günü TSİ 15.00'te sezonun üçüncü ayak ilk yarışına çıkacak Toprak, 23 Pazar günü ise TSİ 12.00'de superpole yarışında, 15.00'te ise hafta sonunun ikinci yarışında mücadele edecek.

Öncü ve Sofuoğlu kupa mücadelesi verecek

Dünya Supersport Şampiyonası'nın 3. ayağında genç milli sporcular Can Öncü (Kawasaki Puccetti Racing) ve Bahattin Sofuoğlu (MV Agusta Reparto Corse) ay yıldızlı bayrağı temsil edecek.

İki sporcu da 21 Nisan Cuma günü serbest antrenmanlara, 22 Nisan Cumartesi günü TSİ 16.15'te ilk yarışa çıkacak. Supersport'ta 23 Nisan Pazar günü TSİ 13.30'da hafta sonunun ikinci yarışı başlayacak.

Mert Konuk ilk kez kupa mücadelesine çıkacak

Türkiye Şampiyonası'nda dikkatleri üzerine çeken genç sporcu Mert Konuk, bu hafta sonu Hollanda'da başlayacak R3 Blu Cru Avrupa Kupası'nda ilk kez mücadele edecek.

Genç sporcu TT Assen Pisti'nde 21 Nisan Cuma günü serbest antrenman ve sıralamaya katılacak. 22 Nisan Cumartesi günü ise TSİ 12.45'te ilk yarışa, TSİ 17.15'te de hafta sonunun ikinci yarışına çıkacak.

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Toprak Razgatlıoğlu
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