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Spor
AA 19.04.2023 15:55

Depremzede milli kick boksçu iki uluslararası turnuvadan da başarıyla döndü

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremleri Osmaniye'de yaşayan milli kick boksçu Ferit Özdemir, afetin olumsuz izlerine rağmen katıldığı uluslararası iki turnuvadan dereceyle dönmenin gururunu yaşıyor.

Depremzede milli kick boksçu iki uluslararası turnuvadan da başarıyla döndü
[Fotograf: AA]

Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri 3. sınıf öğrencisi milli sporcu Özdemir, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlere memleketi Osmaniye'de yakalandı.

Depremin yaşattığı travma nedeniyle çok sevdiği spora kısa süre ara veren Özdemir, bir süre farklı şehirlerde dinlendikten sonra Avusturya ve Hollanda'daki dünya ve Avrupa kupalarına hazırlandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yaşadıklarını unutmak ve çok sevdiği spora yeniden adapte olmak isteyen milli sporcu, Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliğince 17-19 Mart'ta Avusturya'nın İnnsbruck kentinde yapılan WAKO Dünya Kupası ile 23-25 Mart'ta Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da gerçekleştirilen WAKO Avrupa Kupası'nda üçüncülük elde etti.

Ferit Özdemir, deprem nedeniyle yaşadıkları korkudan dolayı zor bir süreçten geçtiğini söyledi.

Yaşadıklarının psikolojisini etkilediğini belirten Özdemir, depreme yükseköğrenim için İstanbul'a gitmesine iki gün kala ailesinin yanında yakalandığını anlattı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Milli sporcu, Pazarcık merkezli ilk deprem sırasında uyanık olduğunu aktardı.

"O hisler anlatılmaz, tarifsiz hisler. O an hayatla bağımızı kestik diyebiliriz. Planlarımı iptal ettim. Hayallerimiz, hedeflerimiz vardı. Kısa süreliğine durdurmak zorunda kaldık. Sonra hayat devam ediyor. Acılarımızı bir kenara bıraktık." 

Avrupa Oyunları'nda gözü zirvede

Bu süreçte kendisi için önemli olan turnuvalara katılmaktan vazgeçtiğini kaydeden Ferit Özdemir, bir süre depremin etkisinden uzaklaşmak için başka şehirlerde kaldığını dile getirdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Milli kick boksçu, iki önemli turnuvada Türkiye'yi temsil ettiğni anlattı.

"Kendime geldikten sonra bu süreci planladık. 'Devam etmen gerekiyor' dedim. Çok tecrübeli isimlerle güzel maçlar yaptım. Kimini kaybettim, kimini kazandım. Amacım şampiyon olmak falan değildi, güzel tecrübelerle dönmekti. Sevdiğim bir ağabeyim, 'Bu kadar yıkıntının arasından kalkıp da gelmen, bunları başarmak için kendinde o gücü bulabilmen çok büyük bir şey' dedi. Çünkü yaşıyorsun ama geçmişe dönüp baktığın zaman çok zor bir olayı atlatmışsın. Onun altından kalkıyorsun ve o psikolojiyle dövüşmeye geliyorsun. Bu zor bir şey ama kazandığım başarı hem kendimle gurur duymamı sağladı hem de beni mutlu etti."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Özdemir, yaşadıklarının etkisine rağmen aldığı sonucun oldukça anlamlı olduğunu belirtti. Özdemir, haziran ayında yapılması planlanan Avrupa Oyunları için hazırlıklarını sürdürdüğünü ifade etti.

"Kick boks organizasyonlarının en büyük turnuvası. O yüzden bizim için çok önemli. Bunun hem prestiji hem de yaşatacağı gurur çok önemli. Bu yüzden var gücümle bu turnuvaya hazırlanıyorum. Hedefim kesinlikle dereceye girmek. Şampiyon olmak için elimden geleni yapacağım."

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