Engel tanımayan sporcular için ilk kez "Engelsiz Ödül Töreni" düzenlenecek

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyeti 100'üncü, TSYD’nin ise 60'ıncı yılının kutlandığı yılda ilk kez engelli sporculara yönelik organize edilen tören, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk sporunun hiçbir engel tanımadan her alanda zirveyi hedeflediğini vurguladı.

Kasapoğlu, sporda erişilebilirlik politikaları doğrultusunda engelli vatandaşların Türkiye'de son 21 yılda hayatın her alanında olduğu gibi spora da katılımının çok ciddi anlamda artış gösterdiğini aktardı.

"Bunun en büyük örneğini ise madalya sayımızda rekorların kırıldığı 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda yaşadık. Sporcularımızın her daim yanındayız. Şimdi, onların herkese örnek olan inançlarını, azimlerini ödüllendirme zamanı."

Kasapoğlu, Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcında sporda da önemli hedeflerin olduğunu belirtti.

"Cumhuriyetimizin 100. yılında, Türkiye Spor Yazarları Derneğinin de 60. yılında, önemli bir geceye ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşayacağız. İlk kez düzenlenecek bu geceyi, engel tanımayarak şanlı Türk bayrağımızı her platformda göndere çeken, ay yıldızlı formamızı gururla taşıyan milli sporcularımızla onurlandıracağız. Bugüne kadar engelli sporcu camiamız özelinde yapılmış ilk ödül töreni olacak organizasyonu, Türk sporunda farkındalığı ortaya koyması adına önemli ve değerli bir adım olarak görüyorum. Böylesine anlamlı bir gecenin gelenekselleşerek devam edeceğini temenni ediyorum."

TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir de ilk kez düzenlenecek özel bir geceye ev sahipliği yapacak olmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

"TSYD olarak mücadele eden, ter döken, ülkesine madalya getirmek için canını dişine takan insanların engelli olduğuna asla inanmıyoruz. Bunun içindir ki Türkiye'de ilk kez düzenlenecek bu ödül töreninin adı TSYD ENGELSİZ'dir."

Petrol Ofisi Grup Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Abbasoğlu da Türk sporunun her zaman destekçisi olduklarını, bir ilk olan organizasyonun ana sponsoru olmaktan onur duyduklarını ifade etti.

Dijital oylama

Gecede ödül alacak isimler yapılacak dijital oylamayla belirlenecek. Spor basınının her alanından yer alan TSYD üyeleri, haberlerini yaptığı, fotoğraflarını ve görüntülerini çektiği, yazılarını yazdığı sporcuların ödüllendirilmesi için oylamaya katılacak.

TSYD üyelerinin dışında 30 Nisan Pazar gününe kadar devam edecek oylamaya sporseverler https://www.tsyd.org.tr/wp/?page_id=22487 linki üzerinden katılabilecek.

Ödül kategorileri ve adaylar

Toplam 10 kategoride ödül verilecek gecede, 4 kategori oylamaya sunulacak.

Yılın milli takımı ödül adayları: Golbol Kadın Milli Takımı, Ampute Futbol Milli Takımı, İşitme Engelliler Voleybol Milli Takımı, Özel Sporcular Kadın Down Masa Tenisi Milli Takımı.

Yılın kadın sporcusu ödül adayları: Sevda Altunoluk (Milli golbol oyuncusu), Kübra Korkut (Milli para tenisçi), Meryem Betül Çavdar (Milli para tekvandocu), Merve Yazıcı (İşitme engelli milli tekvandocu), Dilara Çevik (Down sendromlu milli atlet)

Yılın erkek sporcusu ödül adayları: Abdullah Öztürk (Milli para masa tenisçi), Nihat Türkmenoğlu (Milli para okçu), Ömer Güleryüz (Ampute futbol milli takımı sporcusu), Emirhan Akçakoca (Down sendromlu milli atlet), Mehmet Ali Yiğit (İşitme engelli milli güreşçi)

Yılın antrenörü ödül adayları: Osman Çakmak (Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü), Yusuf Kılınçkaya (Para Masa Menisi Milli Takım Antrenörü), Osman Çarkçı (İşitme Engelliler Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü), Gültekin Karasu (Golbol Kadın Milli Takımı Teknik Direktörü), Kemal Yaşkafa (Down Sendromlular Masa Tenisi Milli Takımı Antrenörü)

Gecede ayrıca Azim Ödülü, Yılın Çıkış Yapan Sporcusu Ödülü, Vefa Ödülü, Sağlık Kahramanı Ödülü, Farkındalık Ödülü ile Yavuz Kocaömer Özel Ödülü de verilecek.