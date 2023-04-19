Çok Bulutlu 16ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
DHA 19.04.2023 14:30

Nenad Bjelica: Başarıları tekrarlayabiliriz

Trabzonspor’un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica kente ulaştıktan sonra bordo-mavili kulübün müzesini ve stadyumunu gezdi. Bjelica, "Bu takım henüz bir sene önce çok büyük başarılar elde etti, onu tekrarlayabiliriz ancak bunu beraber olursak yapabiliriz" dedi.

Nenad Bjelica: Başarıları tekrarlayabiliriz

Trabzonspor tarihindeki ilk Hırvat teknik direktör olan Nenad Bjelica, İstanbul'da başkan Ertuğrul Doğan ile 2 yıllık sözleşme imzalayarak dün akşam saatlerinde Trabzon’a geldi.

Nenad Bjelica: Başarıları tekrarlayabiliriz

Taraftarın heyecanla beklediği teknik adam, ayağının tozuyla Trabzonspor’un Şamil Ekinci Müzesi’ni gezdi.

Trabzonspor Arşiv ve Müze Kurulu Başkanı Mehmet Salih Uzun’dan bordo-mavili kulübün geçmişi hakkından bilgi alan teknik adam, sonrasında Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde bulunan Akyazı Stadyumu’na geçti.

Nenad Bjelica: Başarıları tekrarlayabiliriz

"Gururlu hissediyorum"

Stadyumda Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyeleri Derviş Köz ve Ali Haydar Gedikli’nin eşlik ettiği Hırvat teknik adam duygularını paylaştı.

"Çok mutlu ve gururlu hissediyorum kendimi. Bu büyük takımın, büyük taraftarın bir parçası olabilmek, onlarla olabilmek benim için büyük bir gurur. Bugün takımla beraber ilk iş günüm olacak, onlarla ilk defa beraber çalışacağız. Bunun için şimdiden sabırsızlandığımı söyleyebilirim. Bu takımın daha da iyi olabilmesi için elimden geleni yapacağım. Birçok mesaj aldım taraftarlarımızdan, buraya gelmeden önce de Trabzonspor’u takip ediyordum. Daha önce de zaten bilgim vardı. İlk anlaştığımız andan itibaren taraftarlarımız sosyal medya üzerinden o kadar güzel şeyler söylediler ki beni de çok mutlu ettiler. Hoca ekibi ve oyuncular olarak, takımımız için elimizden gelen her şeyi yapan insanlarız. Taraftarlarımızın desteği olmadan ve gösterdikleri bu sevgi olmadan bunu başarmamız mümkün olmayacaktır. Bu takım henüz bir sene önce çok büyük başarılar elde etti, onu tekrarlayabiliriz ancak bunu beraber olursak yapabiliriz. Onlardan tek isteğimiz bize zaman tanımalarıdır. Bu takımı ait olduğu yere tekrardan ulaştıracağımıza da eminim."

Nenad Bjelica: Başarıları tekrarlayabiliriz

ETİKETLER
Trabzonspor
Sıradaki Haber
Ertuğrul Doğan: Hocamız Trabzon ruhu taşıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:13
Servis minibüsü alev alev yandı
16:10
İran: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile teknik müzakereler ilerliyor
16:14
Kahramanmaraş çevresinde aynı büyüklükte bir deprem olabilir mi?
15:54
BİLSEM ön değerlendirme uygulama sonuçları açıklandı
15:49
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödeyecek
15:53
Paris, Avrupa'da aşırı sıcaklardan kaynaklı yaşlı ölümleri en yüksek kent oldu
Endonezya'da Müslümanların bayramda eve dönüş heyecanı
Endonezya'da Müslümanların bayramda eve dönüş heyecanı
FOTO FOKUS
Göksel Arsoy arşivini TRT İstanbul Radyosu’na bağışladı
Göksel Arsoy arşivini TRT İstanbul Radyosu’na bağışladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ