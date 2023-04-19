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Spor
AA / İHA 19.04.2023 14:17

Sivasspor ile Trabzonspor 34. randevuda

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında mücadele edecek olan Demir Grup Sivasspor ile Trabzonspor, 34. kez birbirlerine rakip olacak.

Sivasspor ile Trabzonspor 34. randevuda
[Fotograf: İHA]

Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Bahattin Şimşek yönetecek.

İki takım, Süper Lig’de 34. defa karşı karşıya gelecek. Bu rekabette geride kalan 33 maçta Sivasspor 1’i hükmen olmak üzere 8, Trabzonspor’un ise 16 galibiyeti bulunuyor. Taraflar, 9 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

İki ekip arasında oynanan karşılaşmalarda toplam 81 gol kez gol sevinci yaşandı. Kırmızı-beyazlı ekip 33 maçta rakip fileleri 34 kez havalandırırken, kalesinde ise 47 gol gördü.

Ligde geride kalan 28 maçında 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşayan Sivasspor, 31 puan topladı.

Trabzonspor'da Bjelica ilk maçına çıkacak

Trabzonspor, İstanbul'da dün resmi sözleşme imzaladıktan sonra Trabzon'a gelen yeni teknik direktörü Nenad Bjelica ile ilk karşılaşmasına çıkacak.

Ligde oynadığı son 3 karşılaşmada 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, kötü gidişatına Bjelica ile son vermeye çalışacak.

En son 1 Ekim'de Yukatel Kayserispor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 7 dış saha maçında 5 mağlubiyet, 2 beraberlik alarak 200 günlük sürede galibiyet elde edemedi.

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