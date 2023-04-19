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Spor
AA 19.04.2023 14:08

MKE Ankaragücü Giresunspor'u konuk edecek

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 20 Nisan Perşembe günü sahasında Bitexen Giresunspor'u konuk edecek.

MKE Ankaragücü Giresunspor'u konuk edecek
[Fotograf: AA]

Alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşma yarın Eryaman Stadı'nda saat 17.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Geçen hafta Fenerbahçe deplasmanında son dakikalarda yediği gollerle 2-1 mağlup olan başkent temsilcisi, 28 puanla 14. sırada yer alıyor.

Ligdeki 11 maçlık galibiyet hasretini geçen hafta Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yenerek dindiren Bitexen Giresunspor ise 27 puanla 15. sırada bulunuyor.

Sezonun ilk yarısında Giresun'da oynanan karşılaşma 1-1 berabere bitmişti.

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