MKE Ankaragücü Giresunspor'u konuk edecek

Alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşma yarın Eryaman Stadı'nda saat 17.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Geçen hafta Fenerbahçe deplasmanında son dakikalarda yediği gollerle 2-1 mağlup olan başkent temsilcisi, 28 puanla 14. sırada yer alıyor.
Ligdeki 11 maçlık galibiyet hasretini geçen hafta Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yenerek dindiren Bitexen Giresunspor ise 27 puanla 15. sırada bulunuyor.
Sezonun ilk yarısında Giresun'da oynanan karşılaşma 1-1 berabere bitmişti.