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Spor
AA 19.04.2023 00:50

FIBA Rusya'yı 2024 Olimpiyat Elemeleri'nden men etti

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılmak için düzenlenecek elemelere Rusya'nın dahil edilmeyeceğini duyurdu.

FIBA Rusya'yı 2024 Olimpiyat Elemeleri'nden men etti

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği'nden (FIBA) yapılan yazılı açıklamada, 2024 Paris Olimpiyatları için oynanacak eleme müsabakalarına katılacak milli takımlar ilan edildi.

Türkiye'nin de bulunduğu listeye Rusya, Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle dahil edilmezken, yerine Bulgaristan alındı.

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2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Fransa Rusya Bulgaristan
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